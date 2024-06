„Kann nicht glauben, dass es echt ist“ – Neues Spiel zu Dragon Ball auf PS5 begeistert Fans, zeigt Trunks aus der Zukunft

Im Oktober soll Dragon Ball: Sparking! ZERO auf der PS5 erscheinen. Ein neuer Trailer stellt nun einige Charaktere in den Fokus.

Um welches Spiel geht es hier? Dragon Ball: Sparking! ZERO wird der neuste Teil der beliebten Dragon Ball Budokai Tenkaichi-Serie und erscheint am 11. Oktober 2024 auf der PS5. Seit 2005 begeistert die Tenkaichi-Serie weltweit mehrere Generationen von Spielern und Anime-Fans.

Dragon Ball: Sparking! ZERO soll euch jede Menge spielbare Charaktere bieten, wie Bandai Namco verspricht, und zu den Wurzeln der Tenkaichi-Spiele zurückkehren. Insgesamt sind 164 Charakter-Slots angegeben. In einem neuen Trailer werden jetzt einige der spielbaren Charaktere vorgestellt.

Welche Charaktere sind dabei? Der Trailer stellt einige Charaktere vor, die in Sparking! ZERO spielbar sein werden. Ihr könnt auch jeweils einen ersten Blick auf ihren Kampfstil werfen. Wobei hier deutlich wird, dass auch einige Charaktere dabei sind, die eher mit ihrem Schwert kämpfen anstatt nur mit ihren Fäusten.

Unter anderem könnt ihr zum Beispiel Trunks, den Sohn von Vegeta, aus der Zukunft spielen. Dieser ist schon nach seinen ersten Auftritten im Manga und Anime bekannt dafür, dass er sich mit einem Schwert durch seine Gegner kämpft. So nutzt er dieses natürlich auch im Spiel.

Andere Schwertkämpfer, die im Trailer auftauchen, sind Yajirobi und Dabura. Natürlich erwarten euch aber auch wieder viele „klassische“ Faustkämpfer, wobei der Trailer zeigt, dass euch viel mehr erwartet als verschiedene Gokus und Vegetas.

Unter den spielbaren Charakteren findet ihr zum Beispiel Mr. Satan, Goku Black, Roasie und Ribrianne, Spopovich und Anilaza.

Wie sind die Reaktionen? An den Reaktionen in den Kommentaren (via YouTube) merkt man deutlich, dass sich viele Fans und Spieler auf den neuen Teil der Tenkaichi-Spiele freuen. So schreibt ein User in seinem Kommentar, dass er immer noch nicht glauben könne, dass das Spiel wirklich echt ist. Viele Fans stimmen ihm da zu und ein User schreibt in seinem Kommentar: „Was für eine Zeit um am Leben zu sein“.

Das beste Dragon-Ball-Spiel und Spiel des Jahres?

Ein weiterer User ist sich sicher, dass die Entwickler hier das beste Dragon-Ball-Spiel geschaffen haben, das möglich ist. „Das wird das Spiel des Jahres“, äußert sich ein Spieler ähnlich in seinem Kommentar.

Aber auch über die neu angekündigten Charaktere äußern sich viele Fans sehr positiv. „Dieses Spiel wird wirklich JEDEN haben“, stellt ein User in seinem Kommentar fest. Vor allem die beiden Schwertkämpfer Trunks und Yajirobe werden in vielen Kommentaren erwähnt und einige Spieler scheinen sich jetzt schon sicher zu sein, dass das ihre Hauptkämpfer werden.

Was haltet ihr von den angekündigten Charakteren? Auf welchen Kämpfer freut ihr euch besonders? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Sparking! ZERO wird aber vor allem für Goku-Fans das perfekte Spiel: Neues Spiel zu „Dragon Ball“ ist perfekt für Goku-Fans: Es gibt 164 Charakter-Slots, darunter 11 verschiedene Gokus