Neues Spiel zu „Dragon Ball“ ist perfekt für Goku-Fans: Es gibt 164 Charakter-Slots, darunter 11 verschiedene Gokus

Das Spiel bietet erweiterte taktische und strategische Möglichkeiten, darunter neue Fähigkeiten wie Revancekonter, kurzer Sprint und Super-Wahrnehmung. Weitere Fähigkeiten sollen noch eingeführt werden. Es bleibt spannend, welche weiteren Charaktere und Formen uns noch in den verbleibenden Slots erwarten werden. Freut ihr euch auf das Game? Wusstet ihr schon? Ein Bösewicht in Dragon Ball Z hat seine stärkste Fähigkeit nur, weil er hässlich ist

Ein Bösewicht in Dragon Ball Z hat eine geheime vierte Form, die jedoch nie in der Serie gezeigt wurde

Wann kann ich das Game zocken? Dragon Ball: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober 2024 und wird für PS5, Xbox Serien X/S und PC erhältlich sein.

In dem Trailer könnt ihr sehen, was Gokus und Vegeta so drauf haben:

Was ist das für ein Spiel? Dragon Ball: Sparking! ZERO ist der neueste Teil der beliebten Dragon Ball Budokai Tenkaichi-Serie, die seit 2005 Fans weltweit begeistert. Angekündigt wurde das Spiel Ende 2023 auf den Game Awards als direkter Nachfolger und Weiterentwicklung der ersten drei Spiele der Serie.

