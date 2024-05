„Dein Manga ist nicht gut“ – Der Schöpfer von Bleach sagt, sein Verlag riet ihm, er müsse alles wie in Dragon Ball machen

Bleach zählt zu den „Big 3“ des Anime-Genres. Darunter fallen die beliebtesten Universen, die in den 2000ern vom Shueisha-Verlag in der Weekly Shonen Jump veröffentlicht wurden. Die anderen beiden Animes sind Naruto und One Piece. Doch trotz des großen Erfolgs lief es gerade zum Karrierebeginn etwas holprig für Tite Kubo, den Mangaka hinter Bleach.

Was für Schwierigkeiten hatte er? Bevor er mit Bleach einen gigantischen Manga-Hit landete, zeichnete Tite Kubo One-Shots. Dabei handelt es sich um Kurzgeschichten, die mit nur einer Ausgabe beendet sind. Doch sein Verlag fand diese One-Shots so grausam, dass sie ihm empfohlen haben, sich an zwei anderen berühmten Mangas zu orientieren (via GameFAQs).

Kubo sei zu seinem Karrierebeginn oft getadelt worden sein. Vor seinem zweiten One-Shot wurde er von Torishima, einem bekannten Chefredakteur beim Shueisha-Verlag, ins Büro zitiert. Torishima hat sich einen guten Ruf erarbeitet, weil er der zuständige Redakteur in den Anfängen von Dragon Ball war.

Torishima und der zuständige Redakteur von Kubo sagten in einem scharfen Tonfall, dass Kubos Manga nicht gut sei. Torishima legte daraufhin die ersten Bände von Dragon Ball und Fist of the North Star auf den Tisch. Sie wiesen Kubo an, nach Hause zu gehen, die Mangas zu lesen und solch eine Art von Mangas zu schreiben. Sie wollten, dass Kubos Werke genauso erfolgreich werden wie diese beiden Manga-Hits.

Nach dieser Geschichte wurde Bleach ein so großer Erfolg, dass sogar ein eigener Manga folgte:

„Dieser Bastard“ – Bleach-Autor machte sein eigenes Ding

Wie reagierte Kubo? Der Bleach-Mangaka dachte sich, dass Torishima ein „Bastard“ sei. Er habe diese Bände später nicht gelesen und sich der Anweisung des Verlags widersetzt. Zu diesem Zeitpunkt kannte er die beiden Mangas ohnehin, da sie schon damals ein großer Erfolg waren.

Stattdessen blieb Kubo seinem Stil treu und entwickelte noch mehrere Werke:

Sein größter Erfolg blieb Bleach, das von 2001 bis 2016 erschien. Es folgten Kinofilme, Romane und ein Live-Action-Film, den ihr euch sogar auf Netflix anschauen könnt.

Mit Bleach: New Breathes From Hell gab es 2021 sogar einen One-Shot, der auf die Ereignisse nach dem Finale von Bleach eingeht.

Der originale Anime hat nicht alle Arcs des Mangas abgedeckt. Erst seit 2022 gibt es mit Bleach: Thousand-Year Blood War den letzten Story-Arc als Serien-Format. Der Anime ist bislang nicht abgeschlossen.

Seit 2018 sitzt Kubo am Nachfolger Burn the Witch. Die Geschichte spielt im gleichen Universum wie Bleach. Den passenden Anime dazu gibt es auf Crunchyroll.

Der Mangaka musste sich also nicht an Dragon Ball oder Fist of the North Star orientieren, damit seine Werke gefeiert werden. Da Kubo aktuell noch weit vom Rentenalter entfernt ist, bleibt zu hoffen, dass er uns auch in den kommenden Jahren mit neuem Lesefutter versorgen wird. Wenn es nach ihm ginge, würde er an einem Reboot zu Bleach arbeiten.

Worum geht es in Bleach? Ichigo Kurosaki ist der Protagonist von Bleach und kann Geister sehen. Die Shinigami Rukia wird bei einem Kampf mit einem bösen Geist schwer verletzt und überträgt ihre Kräfte auf Ichigo. Bis sie ihre Kräfte zurückerlangt, muss Ichigo den Job eines Shinigami übernehmen.

Allerdings wird Rukia aufgrund ihres schweren Verbrechens, ihre Kräfte auf einen Menschen übertragen zu haben, angeklagt. Sie wird zum Tod verurteilt. Deshalb müssen Ichigo und seine Freunde alles tun, um Rukia vor der Verurteilung zu retten.

