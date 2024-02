5 Anime-Serien wie Dragon Ball

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im späten 19. Jahrhundert adoptiert George Joestar den Jungen Dio Brando, um eine Schuld zu begleichen. Doch Dio erweist sich als schlechter Sohn und versucht, das Vermögen der Joestars zu ergattern. Sein Bruder Jonathan, der leibliche Sohn der Joestars, kommt hinter diesen Plan und versucht Dio aufzuhalten. Im Zuge dessen kommt Dio in den Kontakt mit einer alten, magischen Steinmaske, die ihn beim Aufsetzen in einen Vampir verwandelt.

Warum ist Bleach wie Dragon Ball? Bleach gehörte damals zu den „großen 3“ der Shounen-Anime und steht auch heute noch ziemlich gut da. Wer auf spannende Kämpfe mit tollen Charakteren steht, kommt über kurz oder lang gar nicht an Bleach vorbei. Mit einer ziemlich beachtlichen Anzahl von Episoden wird man an Bleach auch eine ganze Weile zu knabbern haben – selbst dann, wenn es einige Nebenplots gibt, die man getrost als „Filler-Folgen“ ignorieren kann.

Doch Ichigo ist danach nicht in der Lage, diese Kräfte zurückzugeben – und muss fortan als „Aushilfs-Soul-Reaper“ selbst gegen die Hollows kämpfen und dabei immer tiefer in die Welt der Soul Reaper und deren Widersacher eintauchen …

Nur wenige Anime-Serien haben so viele Erinnerungen in einer Generation zurückgelassen, wie Dragon Ball oder der Nachfolger Dragon Ball Z. Die Reise und Kämpfe von Son Goku und seiner Freunde haben bei vielen den Hunger nach Anime geweckt und doch gab es kaum etwas, das an diese Erfahrung heranreicht. Doch gerade bei den moderneren Serien gibt es durchaus einige spannende Genre-Vertreter, die Dragon-Ball-Veteranen sich mal anschauen sollten.

