Einer der größten Animes könnte ein Remake bekommen, weil ihr zu viele Filler ertragen musstet 

Kein Wunder also, dass sich der Zeichner von Bleach wünscht, dass sein Werk ebenfalls mit einem Remake bedacht wird. Allerdings wird es noch einige Jahre dauern, bis so eine Serie umgesetzt werden würde.

Woher kommt der Gedanke? Tite Kubo schrieb auf seinem Blog, dass er sich wünschen würde, dass ein Remake in die Wege geleitet werden würde. Er würde sich wünschen, dass das Remake dem Originalwerk getreu folgen würde (via jeuxvideo.com ).

Bleach besitzt eigentlich schon einen Live-Action-Film, der 2018 in die Kinos kam. Allerdings wünscht sich Mangaka Tite Kubo trotzdem ein Remake des Animes. Vermutlich ist damit so ein Remake wie das von One Piece gemeint, das eine abgespecktere Version des ellenlangen Animes werden soll.

Um welchen Anime geht es? Die Rede ist von Bleach. Der Anime zählt wie One Piece und Naruto zu den „Big Three“ aufgrund seiner Länge und Beliebtheit. Der Manga lief von 2001 bis 2016 und der gleichnamige Anime umfasst 366 Episoden in 16 Staffeln.

