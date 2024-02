Netflix: Der neue Trailer zu Avatar kommt so gut bei den Fans an, dass sie auf einen kurzen Arbeitstag hoffen

In zwei Tagen startet die Live-Action-Serie zu Avatar – Herr der Elemente auf Netflix. Jetzt zeigt ein letzter Trailer nochmal, was Fans erwarten können.

Wann startet die Live-Action-Serie? Avatar – Herr der Elemente startet am 22. Februar 2024 in der Live-Action-Fassung auf Netflix. Die Serie verfolgt die Handlung der ersten Staffel, beziehungsweise des ersten Buches „Wasser“, nach der originalen Zeichentrickserie.

Ein letzter Trailer zeigt jetzt noch einmal ein paar neue Szenen, die bei Fans für Tränen sorgen:

Was sagen die Fans? Die ersten Reaktionen in den Kommentaren (via YouTube) auf den Trailer zeigen, dass Fans den Start der Serie in zwei Tagen erwarten. Wenn es auch im Vorfeld ein paar besorgte Stimmen gab, weil die Serie in einigen Punkten vom Original abweichen wird, scheinen sich die Fans jetzt trotzdem sehr zu freuen:

achterbahn98junkie19 schreibt: „Hoffe, dass ich Donnerstag früher Feierabend machen kann, alles für Avatar.“

cuzim_tom281 schreibt: „Tränen in den Augen alleine durch die Stimmen von Katara und Sokka“

DMkiller100 schreibt: „Okay, ja, ich freue mich doch schon! Genug Trailer jetzt, ich will noch was von der Serie haben!“

Wegen einiger Änderungen wurden unter den Fans vor kurzem Stimmen laut, dass die Live-Action-Serie zu sehr vom Original abweichen würde. Trotzdem scheinen die Fans der Serie weiterhin eine Chance geben zu wollen. User melii01 hat sogar so viel Vertrauen in die Serie, dass bereits auf eine Verfilmung von Buch 2 und 3 gehofft wird.

Was zeigt der Trailer? Tatsächlich zeigt der Trailer erneut ein paar neue Szenen, die vor allem Fans direkt erkennen sollten. Generell scheint dieser Trailer dabei ein paar Momente zu zeigen, die in der originalen Serie definitiv für Herzschmerz gesorgt haben.

So könnt ihr Aang sehen, der nach seinem Erwachen zum ersten Mal den südlichen Lufttempel besucht und dort nur die Ruinen seiner alten Heimat vorfindet. Ein kleiner Ausschnitt zeigt Sokka, wie er vor einem Teich steht und in den Himmel starrt. Fans sollten also schnell erkennen, dass Yue auch in der Live-Action-Serie das gleiche Schicksal wie im Original erfahren könnte.

Daneben bekommt ihr jede Menge Action geboten und könnt unter anderem einen Blick auf Avatar Kyoshi im Avatar-Zustand werfen. Visuell hat die Netflix-Serie definitiv schon einiges zu bieten und Fans könnten die Kampf-Szenen und Effekte Hoffnung auf eine Wiedergutmachung zum letzten Live-Action-Film machen.

Wie sehr sich die Live-Action-Serie dann wirklich an das Original halten wird und ob sie zumindest ein bisschen mithalten kann, könnt ihr in zwei Tagen dann selbst beurteilen.

