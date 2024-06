Der Schöpfer von Dragon Ball hat einen Lieblingscharakter und es ist kein Saiyajin

Ob wir Piccolos neue Form in Zukunft noch in einer Anime-Serie sehen, ist noch fraglich. Im Manga wurde die Form mittlerweile gezeigt. Piccolo wird für viele wohl immer der echte Vater von Son-Gohan sein, denn regelmäßig wird das Thema neu aufgerollt, sogar im Dragon-Ball-Super-Manga: Dragon Ball Super enthüllt, was für ein schlechter Opa Son-Goku ist – Er merkt sich nicht einmal Pans Namen .

In der Community ist Piccolo ein beliebter Charakter, der von vielen als wahrer Vater von Gohan beschrieben wird, da er sich immer um ihn gekümmert hat. Auch in Super Hero sehen wir, wie er scheinbar die Rolle von Opa-Goku übernimmt und Pan von der Schule abholt und trainiert.

Schaut man sich den Film Dragon Ball Super: Super Hero an, dann sieht man das noch mehr. In diesem Film sind Goku und Vegeta kaum da und trainieren im Hintergrund bei Beerus. Die großen Stars des Films sind Piccolo und Son-Gohan, die sogar eine neue Form bekommen, die mit den großen Saiyajin-Kämpfern mithalten kann.

Ich glaube, ich mag Piccolo am meisten. Von allen seinen Gegnern ist Oberteufel Piccolo der, den ich am liebsten habe und danach kommt Piccolo. Ich mag Piccolo ungefähr sehr wie Goku.

In Dragon Ball gibt es viele ikonische Charaktere, die sich einen Ruf in der Fanbase erarbeitet haben. Wie auch jeder Fan hat auch Akira Toriyama, der Schöpfer von Dragon Ball, einen Lieblingscharakter. Doch überraschenderweise ist es weder Son-Goku noch Vegeta.

