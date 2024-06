Alle finden den neuen Trailer von Dragon Age 4 doof – Ich bin absolut begeistert

Nach über 10 Jahren kommt endlich ein neues Dragon Age mit dem Titel: The Veilguard. Der neue Trailer sorgt aber direkt für Entsetzen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist seit der ersten Stunde ein Fan der Reihe und versteht die Reaktion – aber findet das Gezeigte super.

Ich bin mit Dragon Age mehr oder weniger aufgewachsen. Nach Gothic waren die Spiele rund um Thedas und die Grauen Wächter meine erste Rollenspiel-Reihe und Origins zählt für mich bis heute zu den besten Spielen aller Zeiten. Sogar die TV-Serie dazu reißt mich mehr mit als Arcane.

Auf dem Xbox Showcase hat BioWare endlich einen neuen Trailer gezeigt und der kam überhaupt nicht gut an. Egal wo man schaut, YouTube, Reddit, Twitter – jeder meckert über die Bilder:

Viel zu bunt, keine düstere Atmosphäre mehr

Das Gameplay passe auch irgendwie nicht, erinnere eher an einen Hero-Shooter wie Overwatch

Und überhaupt, was sollen der Humor und diese Cartoon-Aufmache, ist das Borderlands?!

So ähnlich lesen sich die Kommentare zu Dragon Age 4. Und ja, der Trailer sieht deutlich anders aus als was man von den Vorgängern kennt. Die Bilder passen nicht zu dem, was selbst ich erwartet habe. Warum also hasse ich den Trailer nicht so sehr wie alle anderen?

Veilguard hat bis jetzt alles, was ein gutes Dragon Age braucht

Der Trailer ist ziemlich geladen mit Action und hat mir alles gezeigt, was ich sehen wollte – und sogar noch etwas mehr:

Bekannte Gesichter, allein Varric holt mich jedes Mal ab

Die Begleiter, der wichtigste Aspekt in jedem Rollenspiel

Eine Bedrohung und Drachen, die für ein „Dragon“ Age durchaus wichtig sind

Erwartet habe ich vielleicht irgendeine kryptische Nachricht von Solas und die Andeutung, dass ein altes Übel zurückkommt. Aber gleich so viele Charaktere zu sehen, hat mich wirklich begeistert. Ich habe sogar schon überlegt, wer meine Romanze sein wird.

Seit über 10 Jahren warte ich auf eine Fortsetzung meiner Lieblings-Spiele. Vielleicht blende ich deswegen aus, was einige stört – aber zumindest, dass es „zu bunt“ sei, stimmt einfach nicht. Origins war der einzige Teil, den ich als wirklich „düster“ bezeichnen würde.

Es ist aber auch relativ egal, ob die allgemeine Atmosphäre genau so ist wie zuvor, solange sie ins Spiel passt. Schließlich arbeiten wir in Dragon Age seit Jahren daran, die Dunkelheit zu vertreiben. Warum also nicht einen Erfolg sehen? Das Spiel baut schließlich darauf auf, dass man seine eigene Geschichte über alle Teile hinweg erzählt. Und das zeigt sich seit Teil 1.

Mir ist der neue Trailer mit handfesten Infos deutlich lieber als dieser düstere Trailer von letztem Jahr:

Dragon Age war schon immer ein wandelbares Spiel

Wenn ich mich daran erinnere, wie Dragon Age: Origins war, wie stark sich Dragon Age 2 davon unterschieden hat und was Inquisition schließlich an neuen Features hatte, lassen sich die Spiele auf Gameplay-Ebene eigentlich kaum vergleichen:

Teil 1 hat noch isometrische Perspektive und spielt sich wie ein CRPG

In Teil 2 gibt es dann keine wirklich frei erstellbaren Charaktere mehr, eher wie in The Witcher light

Und mit Inquisition kam dann die „Ubisoft-Formel“ ins Spiel: eine Open World mit viel zu vielen Sidequests und nutzlosen Gebieten

Ob und wie sich nun Veilguard von den Vorgängern unterscheiden wird, kann ich noch gar nicht sagen, denn bisher ist kein Gameplay bekannt. Ja, Teil 4 bricht dem ersten Anschein nach mit den Traditionen von Dragon Age. Bedenkt aber, dass es sich bei den neuen Bildern um einen Render-Trailer handelt. Echtes Gameplay gibt es morgen, am 11. Juni zu sehen. Dann könnt ihr immer noch meckern.

Ich verstehe den Ärger, aber gebt dem Spiel eine Chance

Das gleiche Spiel wie damals würde ich nicht zocken wollen, zumal die Open World mit den dutzenden Fetch-Quests echt irgendwann öde war. Selbst wenn Dragon Age 4 etwas mehr „Arcade“ wird als seine Vorgänger, muss das nichts Schlechtes sein.

Inquisition ist mehr als 10 Jahre her und wenn ich das spielen will, zocke ich es halt nochmal. Ich will aber Dragon Age 4 spielen, nicht Inquisition 2. Ich verstehe, wenn Fans von einer Spiele-Reihe einen gewissen Zusammenhang erwarten, auch beim Gameplay.

Für mich sind das aber schlicht Werke, die für sich selbst stehen und durch die Story verbunden werden. Schon bei Assassin’s Creed: Valhalla war ich begeistert, obwohl das vom Gameplay her einfach kein Assassin’s Creed mehr war. Das Gesamtwerk muss passen.

Deswegen mache ich mir beim Spielen schließlich ein Bild und entscheide dann aufgrund des Gameplays, ob Veilguard eines der besseren oder eines der schlechteren Dragon Ages sein wird. Für mich zählt es, die Story erleben zu können und ein stimmiges Bild zu haben.