Die 5 krassesten Wandlungen in WoW – Charaktere, die sich stark verändert haben

Wir zeigen euch 5 Charaktere, die eine richtig starke Wandlung in World of Warcraft durchgemacht haben. Kanntet ihr diese drastischen Veränderungen?

Die World of Warcraft befindet sich im ständigen Wandel. Immer wieder tauchen neue Kontinente aus dem Nichts auf und übergroße Bedrohungen versuchen Azeroth, die Zeitlinie, die Existenz an sich oder den Kreislauf von Leben und Tod zu vernichten. Wenig verwunderlich also, dass das nicht spurlos an den Charakteren dieser Welt vorbeigeht.

Wir haben eine Liste mit den 5 Charakteren erstellt, die sich im Laufe der World of Warcraft am deutlichsten verändert haben. Von ihrer einstigen Persönlichkeit ist nicht mehr viel geblieben.

Für diese Liste beziehen wir uns nur auf Charaktere, die sich während der Zeit von „World of Warcraft“ deutlich verändert haben. Wir vergleichen also frühestens ihren Stand zu „Vanilla“ und spätestens ihren Stand zu Dragonflight (sollten sie noch leben).

Lady Jaina Prachtmeer

Jaina Prachtmeer dürften die meisten bereits zu den Zeiten von Warcraft III kennengelernt haben – und zum Start von World of Warcraft ist sie auch noch genau die Jaina, die wir kennengelernt haben. Sie hat den Stadtstaat Theramore geführt und galt als Diplomatin und erfolgreiche Vermittlerin zwischen der Horde und der Allianz. Sie wird sogar in den Rat der Sechs einberufen – und ist damit eine der mächtigsten Magierinnen von Azeroth und gehört zur Führungselite der Kirin Tor von Dalaran.

Das änderte sich jedoch deutlich, nachdem Garrosh Höllschrei zum Kriegshäuptling der Horde wird. Um die Präsenz der Allianz auf Kalimdor auszudünnen, befiehlt er einen Angriff auf die Stadt von Jaina – fast alle Bewohner und auch Jainas Schülerin sterben dabei.

Für eine Weile ist Jaina deutlich kriegslustiger. Sie droht damit, Orgrimmar mit einer Flut zu vernichten und, nachdem sich herausstellt, dass einige Blutelfen in Dalaran Garrosh geholfen haben, ordnet die Säuberung der Stadt an.

Jaina – von wissbegieriger Schülerin zu einer der mächtigsten Magierinnen.

Ihr Hass auf die Horde wächst nur noch mehr, als Sylvanas an die Macht kommt. Jaina ist beim Angriff auf die Unterstadt an vorderster Front dabei und holt dafür sogar das Schlachtschiff ihres Vaters aus den Tiefen der See.

In Kul Tiras (Battle for Azeroth) wandelt sich Jainas Rolle dann wieder etwas. Sie wird ruhiger und muss die ganze Nation der Kultiraner davon überzeugen, dass sie ihren Vater damals nicht getötet hat. Auch wenn wir hier eine eher emotionalere Jaina zu sehen bekommen, bleibt sie im Krieg relevant. Sie kämpft gegen den Trollkönig Rasthakan und stellt sich den Helden der Horde in den Weg, um dem Rest der Allianz Zeit zu erkaufen, damit sie fliehen können.

Jainas ganze, deutlich umfangreichere Geschichte haben wir euch hier vorgestellt.

Anduin Wrynn

Anduin Wrynn kennen viele noch aus Vanilla, auch wenn er da keine große Rolle gespielt hat. Er war zwar schon der Kindskönig von Sturmwind, allerdings hatten seine Berater die wahre Macht inne – wie etwa Onyxia in Gestalt von Lady Prestor.

Aus der Passivität wurde Anduin erst befreit, als es mit „Mists of Pandaria“ nach Pandaria ging. Dort bediente er sich den Kräften des Lichts und der Schatten, um in Kontakt mit den Bewohnern von Pandaria zu kommen. Er fällt dabei der Horde in die Hand, kann jedoch fliehen.

Später trifft er den noch sehr jungen Furorion und die beiden werden, nach einigen philosophischen Diskussionen, gute Freunde – selbst wenn die beiden nicht immer der gleichen Meinung sind.

Aus seiner Kindheit gänzlich entrissen wird Anduin, als sein Vater Varian sich beim Angriff der Legion heldenhaft opfert. Anduin wird damit in die Rolle des Königs von Sturmwind gezwungen und muss viel seiner Jugend hinter sich lassen, um diese Rolle auszufüllen. Am Anfang noch zaghaft und wenig überzeugend, muss er erst den Tod seines Vaters überwinden.

Spätestens mit Battle for Azeroth ist diese Wandlung dann abgeschlossen. Vom friedliebenden Anduin, der immer den Weg ohne Konflikt sucht, ist nicht mehr viel geblieben. Zwar versucht er die Verluste im Krieg gering zu halten, aber er sieht den Krieg selbst als notwendig an und kämpft tapfer gegen die Horde. Er ist bei der Eroberung der Unterstadt an vorderster Front dabei, leitet im Hintergrund aber die Geschicke, um Kriegsgefangene wie Saurfang beim Widerstand gegen Sylvanas zu unterstützen.

Anduin unter der Kontrolle des Kerkermeisters.

In Shadowlands ändert sich Anduins Rolle erneut. Er wird, zusammen mit vielen Anführern, in die Schattenlande entführt und von Sylvanas verhört. Nachdem es Sylvanas nicht gelingt, Anduin auf ihre Seite zu ziehen, benutzen der Kerkermeister und Sylvanas Herrschaftsrunen und entsprechende Rüstung, um Anduins Willen zu überschreiben und aus ihm einen treuen Diener des Kerkermeisters zu machen.

Nachdem Anduin von Helden der Allianz und Horde, sowie Jaina, Uther und der wieder zu Sinnen gekommenen Sylvanas befreit wird, hat sich Anduin verändert. Er kann nicht mit Sicherheit sagen, dass er die Gräueltaten unter der Kontrolle des Kerkermeisters nicht genossen hat. Um Buße zu tun und herauszufinden, wer er wirklich ist, geht Anduin auf eine Reise. Manche vermuten, dass er an der Seite von Sylvanas im Schlund ist.

Seinen genauen Aufenthaltsort kennen wir nicht – aber Sturmwind ist seit einigen Jahren ohne den rechtmäßigen König und kann nur hoffen, dass der fürsorgliche Anduin sich nicht zu sehr gewandelt hat.

