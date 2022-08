Diablo Immortal verbessert ein verhasstes System – Fans fordern: „Entfernt es einfach“

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Warum nerven Truppen? Einige Belohnungen und Fortschritte in Diablo Immortal könnt ihr nur bekommen, wenn ihr in Truppen spielt. Schon das vorhergehende, große Update 1.5.2 legte einen größeren Fokus auf Truppen.

Im Video erklären wir euch alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst in 3 Minuten:

Es sei schwierig gewesen, Truppenaktivitäten zu organisieren, wenn man nicht sehe, was die anderen so machen. Mit der Änderung soll es leichter werden. Aber gerade auf reddit fordern viele Spieler, dass das System einfach ganz entfernt werden soll.

Warbands dienen dazu, Spieler für Gruppen zu begeistern, ohne gleich einem Clan beitreten zu müssen. Sie sind also so etwas wie ein Mittelweg zwischen Solo-Spiel und Clans, oder Gilden.

