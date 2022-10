Diablo Immortal ändert ein Item, für das Spieler bis zu 120 € gezahlt haben: „So sauer waren Fans noch nie“

Den Machern von Diablo Immortal ist offenbar ein kleiner, aber folgenschwerer Fehler unterlaufen. Die Beschreibung eines legendären Edelsteins war falsch. Eigentlich ist er gar nicht so gut, wie viele Spieler dachten, die teilweise hunderte Euro dafür ausgegeben haben.

Was ist das für ein Item? Der Segen der Würdigen ist einer der Legendären Edelsteine in Diablo Immortal. Das Besondere an ihm ist, dass er der einzige Edelstein ist, den man direkt für echtes Geld kaufen kann. Dazu gibt es drei verschiedene Bundles im Shop:

Marke der Würdigen für 30,99 €

Symbol der Würdigen für 42,99 €

Zeichen der Würdigen für 119,99 €

Alle Bundles enthalten jeweils mindestens einen Edelstein, mehrere Legendäre Embleme und Edelsteinmacht, um den Stein direkt aufzuwerten. Es gibt zwar andere Möglichkeiten, wie den Kauf für Platin oder neuerdings die direkte Herstellung Legendärer Edelsteine nach Wunsch, aber die Bundles waren und sind der schnellste und sicherste Weg.

Der Segen der Würdigen zählt zu den besten Legendären Edelsteinen in Diablo Immortal für viele Klassen. Zumindest dachten Spieler das bisher, weswegen sie angeblich teilweise mehrere der Bundles kauften und viel Geld investierten.

Im Video erklären wir euch, wie Legendäre Edelsteine genau funktionieren:

Wie wird der Segen „generft“? Bei der Anpassung des Edelsteins handelt es sich eigentlich nur um die Beseitigung eines Fehlers:

Ursprünglich lautete der legendäre Effekt: „Wenn Ihr Schaden erleidet, habt ihr eine Chance von X % […] Schaden in Höhe von Y % Eures maximalen Lebens zuzufügen“

Lebens zuzufügen“ Der Effekt sollte aber heißen: „Wenn Ihr Schaden erleidet, habt ihr eine Chance von X % […] Schaden in Höhe von Y % Eures aktuellen Lebens zuzufügen“

Die Beschreibung wurde bisher erst korrigiert, wenn der Edelstein aufgewertet und damit nicht mehr handelbar wurde. Wie Community Manager SinfulScribe auf reddit erklärt, sollte die Beschreibung aber immer das aktuelle Leben betonen.

Genau das war auch schon immer der Effekt des Edelsteins, trotz falscher Beschreibung. Für viele Klassen, wie Barbaren, die teilweise auf nur einem Lebenspunkt (von möglichen über 100.000) kämpfen, ist der Edelstein damit nahezu nutzlos.

„Ihr solltet das Geld zurückzahlen“

Die Anpassung sorgt für einen riesigen Aufschrei in der Community. Einer der größten Content Creators zu Diablo Immortal, Darth Microtransaction, spricht davon, dass er „die Fans noch nie so sauer“ gesehen habe (via YouTube).

Auf reddit empören sich die Nutzer, dass dies schlicht und ergreifend Betrug sei. Ein sogenanntes „bait and switch selling“, zu Deutsch: Lockvogeltaktik, sei in Ländern wie Kanada unter Strafe verboten.

Blizzard könne die Sache nicht einfach wie einen „Upsie“-Fehler behandeln, da müsse mehr passieren. Ein Nutzer geht recht nüchtern an die Sache heran und fordert:

Während ich die Kommunikation schätze, haben Leute, inklusive mir selbst, diesen Edelstein gekauft im Glauben, dass er mit maximalen Lebenspunkten skaliert. Blizzard verkaufte buchstäblich Packs für Echtgeld mit der falschen Beschreibung. Das ist inakzeptabel […] Ihr solltet alle Käufer der Segens-Packs entschädigen oder ihnen zumindest das Kugel-Äquivalent ihrer Käufe gutschreiben.

Andere drohen damit, dass sie schlicht von ihrem Rückrufrecht über Google oder Apple Gebrauch machen werden. Die Gefahr hier sei lediglich, dass ihr Account von Diablo Immortal gesperrt werde, weil es eben zu einer Rückbuchung kam. Einige fänden aber auch eine erzwungene Rückerstattung angesichts ihrer über 1.000-US-Dollar-Investition angemessen.

Eine Antwort von Blizzard zum Thema steht aktuell noch aus.

Rund um die Monetarisierung und darum, wie einige Spieler sie ausnutzen wollten, gab es erst kürzlich eine große Kontroverse:

