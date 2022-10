Diablo Immortal: Spieler meckern über inaktive Clans in PvP-Turnier – Erreichen Top-10 ohne zu spielen

Ares: Rise of Guardians ist ein kommendes Sci-Fi-MMORPG aus Korea, in dessen Trailer gegen riesige Roboter gekämpft wird.

Im zweiten Match tritt ein inaktiver Clan gegen einen weiteren an. Dadurch ist ebenfalls das Weiterkommen eines inaktiven Clans garantiert. Die beiden „siegreichen“ inaktiven Clans ziehen anschließend in die Finalrunde ein und bestimmen den Sieger des Brackets.

Wie ist der Erfolg der inaktiven Clans möglich? Die Matches der Schattenkriege werden in unterschiedliche Brackets, also einzelne Zweige des Turnierbaumes unterteilt. Bei der Bildung der einzelnen Brackets werden anscheinend auch die inaktiven Clans berücksichtigt und wenn diese in den Playoffs aufeinandertreffen, erreicht zwangsläufig ein inaktiver Clan die nächste Runde.

Dadurch treten Schatten-Teams, die überhaupt nicht mehr spielen, gegen die Unsterblichen an. Das macht es den Unsterblichen natürlich umso leichter, wie auch reddit-Nutzer Sir_Gut herausstellt ( via. reddit ).

Was ist das Problem mit den inaktiven Clans? Auf reddit gibt es wiederholt Meldungen von Spielern, die von inaktiven Clans in den Schattenkriegen berichten. Diese inaktiven Clans sind kein unbedeutendes Ärgernis, denn sie erreichen ohne zu spielen die Top-10 der Schattenkriege.

Um den vielleicht besten Modus von Diablo Immortal spielen zu können und ein Unsterblicher zu werden, müsst ihr im Ritual der Verbannung erfolgreich sein. Um an dem Ritual teilnehmen zu können, müsst ihr jedoch zuvor den Schattenkrieg überstehen. Der Schattenkrieg findet im Laufe einer Woche für die Schatten-Clans statt.Im Anschluss an den Schattenkrieg müssen 8 Spieler der 10 besten Schatten-Clans im Ritual der Verbannung gegen Teams der Unsterblichen antreten und mindestens 6 der Schlachten gewinnen.Sollten die Schatten erfolgreich sein, können sie daraufhin den Anführer der Unsterblichen herausfordern. Sollten sie den Anführer besiegen, startet ein Battle Royale und die Sieger davon werden zu den neuen Unsterblichen.

