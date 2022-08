Experte erklärt den neuen besten Weg, um in Diablo Immortal besser zu werden – Und der ist nicht Geld

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Hölle 5 soll übrigens bis Paragon 600 gehen – also erst knapp ein Jahr nach Release des Spiels wirklich „durch“ sein. Ob das wirklich funktioniert und was genau danach kommt, muss sich noch zeigen. Bereits jetzt haben die ersten Spieler entdeckt, welche Vorteile schon ab Paragon 150 auf euch warten:

Wenn ihr noch aufholen müsst, findet ihr bei uns die besten Farm-Spots in Diablo Immortal . Spätestens mit höherem Paragon müsst ihr aber ebenfalls Dungeons farmen, um an Sets zu kommen und hier findet ihr dann idealerweise schnell Farm-Gruppen.

Was, wenn ich noch nicht so weit bin? DM erklärt, dass ihr als neuer Spieler im Moment enorm viel schneller leveln könnt als Hardcore-Grinder. Innerhalb weniger Tage könnt ihr Paragon 150 erreichen, wofür andere nun mehrere Monate gebraucht haben.

Ihr erhaltet also gleichzeitig bessere Ausrüstung und Erfahrung, für die ihr sonst in der offenen Welt nahezu genauso lang brauchen würdet. Dass die Methode jetzt erst besser geworden ist, liegt am Aufhol-System von Diablo Immortal.

Durch eine höhere Kampfwertung werdet ihr im PvE stärker und könnt so leichter farmen, werdet also schneller und könnt euch noch weiter verbessern. Dungeons seien aus zwei Gründen der ideale Grind:

In einem seiner neusten Videos erklärt DM, dass das reine Leveln in Diablo Immortal nun nicht mehr der beste Weg sei, um stärker zu werden. Das liege daran, wie sich das Spiel entwickelt.

Was ist der „falsche“ Weg? Wie der YouTuber DM: Diablo Immortal erklärt, war das reine Paragon-Grinden in der offenen Welt der beste Weg, um besser zu werden. Dazu gibt es bestimmte Farm-Spots im Spiel, bei denen sich besonders gut farmen lässt.

