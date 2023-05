Diablo 4 zeigt vor Release neues Gameplay zu allen Klassen, aber die Fans interessiert nur die Musik: „Ah, ja, Belial Eilish“

Nur noch einige Tage bis zum Release von Diablo 4 und wie könnte man die Stimmung der Spieler noch besser aufheizen als mit einem neuen Trailer zum Gameplay aller Klassen. Blizzard tat genau dies, doch anstelle von Freude hagelte es Kritik doch nicht wegen des Gameplays, sondern der Musik.

Was ist das Problem? Blizzard hat am 18. Mai einen neuen Gameplay-Trailer zu Diablo 4 veröffentlicht. Dieser zeigt verschiedene Klassen in Aktion und wie diese mit Monsterhorden fertig werden.

Trotz der coolen Aufnahmen hinterfragen viele Fans in den Kommentaren auf YouTube die Wahl der Musik, denn anstatt Metal oder düstere Melodien kommt Billie Eilish zum Einsatz, eine Sängerin, die auch für den Song “Bad Guy” bekannt ist.

„Aus all den epischen Soundtracks, die ihr auswählen könnt, habt ihr euch für dieses … Ding entschieden.“

Damit ihr euch den Song und auch die coolen Showeinlagen der verschiedenen Klassen ansehen könnt, haben wir den Trailer hier für euch eingebunden:

Was sagen die Spieler? Der Großteil der Spieler kann die Musikwahl von Blizzard in keinster Weise verstehen. Diablo 4 ist ein düsteres und unerbittliches Spiel, sie begreifen nicht, wie die Entwickler glauben konnten, dass diese Musikwahl passend für einen solchen Hype-Trailer sein konnte. Dabei meinen die Fans in YouTube folgendes:

„Wenn man die Augen schließt, hätte man gedacht, dass es die Musik für ein generisches Battle Royale ist und nicht für ein düsteres Abenteuer wie Diablo.“ – Random Gamer Babe

„All die großartige Musik, die Blizzard erschafft und sie haben diese für den Trailer ausgewählt? Huch“ – Tumorous F

„Wer hat die Musik dafür ausgewählt? Bitte geht zu deren Schreibtisch, zeigt auf sie und sagt: “NEIN… NEIN… SCHLECHT, IHR WERDET KEINE TRAILER MEHR AUSWÄHLEN KÖNNEN!”“. – Justin Griffin

„Die PR-Abteilung muss wegen 2,300 Dislikes in einer Stunde entlassen werden, aber das Spiel sieht gut aus.“ – Dariusz Kłos

Trotz der Musik freut sich der Großteil der Fans auf Diablo 4. Sie können es kaum erwarten, bis das neue Hack&Slay endlich seinen Release feiert.

Wann startet der Release? Der offizielle Release von Diablo 4 findet am 06. Juni 2023 statt. Solltet ihr jedoch die teureren Deluxe- oder Ultimate-Editions erworben haben, könnt ihr sogar vier Tage früher in Santkuario starten und die Story rund um die Dämonen-Mami Lilith erleben.

Alle wichtigen Infos bezüglich des Releases, der Editionen sowie Klassen und Boni findet ihr in unserer Übersicht: Diablo 4: Release, Beta, Klassen, Gameplay und Vorbestellung in der Übersicht