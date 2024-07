„Dein letzter dummer Fehler“ – Spieler levelt im Hardcore-Modus von Diablo 4 mühsam auf Stufe 100, stirbt Minuten später

Und „AlphaEpsilonX“ fragt im Kommentar, wie die Leute es überhaupt schaffen, bis Level 100 im Hardcore-Modus zu kommen, ohne früh auf den Butcher zu treffen und dabei zu sterben. „Caligrya“ meint, er habe insgesamt zehnmal gegen ihn gekämpft. Es werde einfacher, wenn man einen guten Build habe. Ein anderer Spieler ist jedoch an dem hartnäckigen Feind gestorben. Und die Community reagiert überrascht: Der härteste Gegner in Diablo 4 ist zur Lachnummer geworden – Nun nimmt er bitter Rache

Diablo 4: Die stärksten Klassen in Season 5 – Experten sind sich jetzt schon sicher, was die besten Builds sind

Der Nutzer „Overall-Apartment-16“ merkt an: „Das wird dein letzter dummer Fehler sein.“ Aber „Caligrya“ antwortet: „Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das werde ich sicherlich nicht noch mal tun.“ Andere merken in den Kommentaren an, dass seine Totenbeschwörerin „wenigstens verdammt cool aussah.“

Insgesamt 73 Stunden hat er mit dem Spielcharakter verbracht, wie der Screenshot zeigt. Im Kommentar merkt „Caligrya“ an, dass er „nur für etwa 15 Minuten“ auf dem maximalen Level was von seiner Jägerin im HC-Modus hatte.

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Ein Spieler berichtet auf Reddit von dem besonders ärgerlichen Tod seiner Totenbeschwörerin in Diablo 4. Mühsam habe er bis Stufe 100 gelevelt, nur um wenige Minuten später in einem Bosskampf zu sterben. Er habe nicht gewusst, worauf er sich da einlässt.

