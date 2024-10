Diablo 4: Die Höllenhorde ist einer der besten Farm-Spots im Spiel, doch eine Sache nervt die Community gewaltig

In Diablo 4 sind die Höllenhorden eine gute Option zum Farmen, bei der ihr aktiv mitentscheiden könnt. Es gibt spezielle Türme zur Auswahl, die ziemlich unbeliebt sind – sie tauchen aber trotzdem immer wieder auf und die Spieler sind genervt.

In den Höllenhorden bekämpft ihr Monster-Wellen und zuletzt den „Grausamen Rat“, der aus drei Bossen besteht. Dabei sammelt ihr „Brennenden Äther“, den ihr gegen Belohnungen eintauschen dürft, wenn ihr die Bosse besiegt.

Was nervt die Spieler? Zwischen den Wellen wählt ihr eine „Höllische Gabe“ aus – auch „Fluch und Segen“ genannt. Manche Gaben beziehen sich auf die Seelentürme, die bei der Community ziemlich unbeliebt sind. In verschiedenen Beiträgen auf Reddit schimpfen Spielerinnen und Spieler über die Türme in den Höllenhorden.

Viele scheinen sich von den Türmen in ihrem Spielfluss gestört zu fühlen und sie finden, dass die Türme einfach entfernt werden sollten. Das Problem: Sobald die Türme spawnen, muss der Spielercharakter sich dorthin begeben und in einem markierten Bereich stehen, während er Monster tötet, bis der Turm „gefüllt“ ist.

Konkret bedeutet das also, dass man für einen gewissen Zeitraum an einen Punkt auf der kleinen Map gebunden ist. Dabei geht es in der Aktivität aber vor allem um Schnelligkeit, denn: Jede Welle dauert 1 Minute und ihr wollt schließlich so viel Äther sammeln, wie möglich.

Mit den neuen Schwierigkeitsstufen, die die oft kritisierten Weltstufen abgelöst haben, passt ihr die Herausforderungen des Spiels und auch die der Höllenhorden selbst an. Im Video erfahrt ihr mehr zu dem System:

„Seelentürme ruinieren einen ganzen Run“

Was genau sagen die Spieler? Auf Reddit merkt Sdboka an, dass er ständig Seelentürme in seinen Wellen bekommt, obwohl er sie nie auswählt. Er fragt sich, welchen Sinn die Auswahl hat, wenn man trotzdem etwas anderes bekommt. Dazu schreibt baromega, dass die Türme am besten ganz entfernt oder ersetzt werden sollten. Sie seien das einzige Affix, das die Spieler in der Aktivität verlangsamt.

Im Kommentar fasst alaincastro das Problem zusammen:

Falls [die Türme] nicht entfernt werden, müssen sie überarbeitet werden – etwa so, dass sie Feinde anziehen. Das sollte zur Grundfunktion der Türme werden. Es nervt, wenn ich zur anderen Seite der Karte renne, weil ein Event-Symbol [auf der Mini-Map] erscheint, meine Feindgruppen stehen lasse, nur um dann festzustellen, dass es ein Turm ist. Dann muss ich warten, bis die Feinde von da, wo ich sie gelassen habe, in diesen dämlichen kleinen Kreis laufen. Die Türme sind reine Zeitverschwendung.

In einem anderen Reddit-Beitrag schreibt loso3svk, dass er dadurch extrem frustriert ist. „In einer Höllenhorde bekomme ich 1.200 Äther, in der anderen nur 370, weil überwiegend Türme erscheinen“, merkt er an. Und Proxii_G antwortet, dass die Türme einem den ganzen Run ruinieren, wenn sie oft spawnen.

Warum ist das einer der besten Farm-Spots? Als Belohnungen stehen euch am Ende eines erfolgreichen Durchgangs in den Höllenhorden Truhen mit Gear, Mats und Gold zur Verfügung. So bekommt ihr dort unter anderem:

wichtige Crafting-Mats wie Kräuterbündel, Engelshauch und Obduzit

Ahnengegenstände und andere Ausrüstungsgegenstände

Schriftrollen der Wiederherstellung

Die Crafting-Mats werden spätestens im Endgame von Diablo 4 wichtiger. Aber auch Mats, um Bosse zu beschwören, spielen eine große Rolle, wenn ihr an guten Loot kommen wollt. Für eure Paragonbretter braucht ihr zudem Glyphen und ihr könnt Runen für eure Builds finden. Unsere einfache Übersicht für Diablo 4 zeigt, wo ihr am besten farmen könnt, was ihr gerade braucht.