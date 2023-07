Diablo 4 verschenkt über Prime Gaming nun Items, die man vorher für echtes Geld kaufen konnte – Spieler fordert Geld zurück

Blizzard verschenkt des Öfteren „kostenlose“ Items über Amazon Prime für Fans, die ihre Spiele zocken. Auch Diablo 4 bekam jetzt ein neues Bundle über Twitch spendiert, doch genau dieses sorgt jetzt für Gesprächstoff in der Community.

Was ist das Problem? Auf Reddit diskutieren User über ein neues Item-Bundle von Prime Gaming. Das Brackige-Länge-Bundle ist Diablo 4 zugeordnet und kann kostenlos bei einem aktiven “Amazon Prime”-Abo eingesammelt werden. (via gaming.amazon.com)

Trotzdem kommt das Bundle vielen Fans bekannt vor. Es wurde schon vor seinem kostenlosen Debüt im teuren Item Shop verkauft und das stößt einigen Spielern sauer auf. Für sie ist das wie ein Schlag ins Gesicht.

„Ich sehe das als Lektion, kein Geld mehr in Diablo 4 auszugeben“

Wie reagieren die Spieler? Einige Fans sind nicht wirklich zufrieden mit Blizzards Entscheidung. Reddit-User ProvokedGaming spricht aus einer Erfahrung in seinem nahen Umfeld:

Meine Frau war sauer. Sie kaufte es und dann lehnten sie eine Rückerstattung ab, da es kaum eine Woche später kostenlos war. Sie sagte, sie habe kein Interesse mehr daran, im Item-Shop Geld auszugeben.

Und das ist nicht der erste Fall. Auch ShannaraAK regt sich über seinen zu voreilig getätigten Kauf auf:

Ja. Im Shop. Ich war dumm genug, es zu kaufen, jetzt verschenken sie es. Un-glaub-lich.

Zudem sieht das Reddit-User sawshuh auch als Lektion an, was er in Zukunft nicht mehr in Diablo 4 tun wird:

Ich werde mir gar nicht erst die Mühe machen, es zu versuchen. Ich betrachte dies einfach als eine Lektion, die man gelernt hat, nichts in D4 auszugeben.

Kann ich in Zukunft bedenkenlos Geld in Diablo 4 ausgeben? Je nach Item oder kosmetischen Skin könnte für euch die Entscheidung fallen, dass ihr doch Echtgeld ausgeben wollt. Man kann im Vorfeld nie wissen, welches Bundle oder Set Blizzard über Twitch Prime anbieten wird, doch so oder so sind das nur kosmetische Items, die nicht notwendig sind.

Diablo 4 bietet neben seinem Shop auch genügende kostenlose Transmog-Optionen, die ihr in der Welt von Sanktuario finden könnt und die sogar hübscher sind als die Skins im Item Shop: