Mann lässt seine Frau Diablo 4 anspielen, jetzt fürchtet er, nie seinen PC zurückzukriegen

Kennt ihr die Situation, wenn jemand „nur mal kurz“ euer neuestes Spiel ausprobieren will und der hört dann einfach nicht mehr auf zu zocken? Genau so erging es jetzt einem Mann der seiner Frau Diablo 4 gezeigt hat. Sie ist nun so begeistert, dass er Angst hat, in nächster Zeit nicht mehr an seinen PC zu kommen.

Was ist passiert? Eine Frau beobachtete ihren Mann beim Spielen von Diablo 4. Normalerweise ist sie eher eine Gelegenheitsspielerin, die bisher nur Erfahrungen mit Hogwarts Legacy und ähnlichen Spielen gesammelt hat, aber irgendwie hat sie das Dämonenschlachten beim Zuschauen fasziniert.

Also lässt er seine Frau an seinen PC und kehrt nach einer Weile wieder. In der Zwischenzeit hat sie es bereits bis zum ersten Boss geschafft und ihn sogar mit einem zufriedenen „Hehh“ besiegt.

Seine Erfahrungen teilt der Mann auf Reddit:

Wie ging die Geschichte aus? Der Ehemann befürchtete, dass seine Frau nie wieder vom PC wegkommen würde. Vielleicht hatte er nicht damit gerechnet, dass sie sich doch so sehr ins Spiel vertieft und davon begeistert ist.

Nach über einer Stunde saß sie immer noch wie gebannt vor dem PC. Aus einer Stunde wurden zwei Stunden. Doch irgendwann musste auch sie das Spiel beenden und erzählte ihrem Mann, wie großartig sie das Spiel fand.

Beim Zubettgehen wollte der Ehemann seiner Frau erklären, wie sie ein eigenes Konto in Diablo 4 einrichten kann, um das Abenteuer selbst zu entdecken. Aber da hatte er sich verschätzt: Sie machte ihm klar, dass ER sich nun einen neuen Account zulegen müsse, da sie auf keinen Fall von vorne anfangen wird.

Was sagen andere User zu der Geschichte? In den Kommentaren raten ihm einige User dazu, ein Steam Deck zu kaufen. Allerdings nicht für seine Frau, sondern viel mehr für sich, denn die User gehen davon aus, dass der PC nun in ihren Besitz gewandert ist.

User Necronomis rät dazu, dass er seiner Frau doch gleich einen eigenen PC zusammenzustellen sollte. Egal ob PC, Laptop oder Handheld, er ist optimistisch, dass der Mann nun einen dauerhaften Gaming-Gefährten in seiner Frau gefunden hat.

Alternativ gäbe es die Option, dass die beiden im Couch-Koop spielen könnten. User BostonBrandToots lässt beispielsweise seine Frau die Nebenquests erledigen und Schreine aufsuchen, während er sich um andere Aufgaben kümmert.

Andere Spieler berichten, dass ihre Partner die Charaktere so weit vorleveln, dass sie selbst erst einmal hinterherkommen müssen. Vermutlich würde ihnen der MeinMMO-Guide helfen, mit dem sie schnell aufholen könnten: Diablo 4: Schnell leveln – Guide bis Level 100