Diablo 4: Streamer verliert Hardcore-Char, während er erklärt, warum die Season gut ist – „Hab meine Meinung geändert, ich hasse die Season“

Als er am Ende des Videos seinen Build erklärt, kommt es jedoch zu einer Explosion und sein Necromancer stirbt plötzlich. Dadurch, dass es ein Hardcore-Charakter ist, ist er für immer verloren. Darauf reagiert DM so:

Was ist passiert? Der Streamer Dark Microtransaction erklärte in einem YouTube-Video seine Meinung zur ersten Season in Diablo 4. Er spielt einen Necromancer als Hardcore-Charakter und erklärt, wie viel Spaß er damit hat und wie er viele Neuerungen bezüglich seines Builds findet.

Seit dem 20. Juli kann man die neue Season in Diablo 4 spielen. Diese bringt nicht nur den Battle Pass, sondern auch neue Mechaniken und Aspekte. Alle Informationen dazu findet ihr in unserer Übersicht zur Season 1 von Diablo 4.

