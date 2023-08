5 entspannte Builds in Diablo 4, mit denen ihr wenig klicken müsst

Wir erklären euch in einem kurzen Video, wie ihr in Baldur’s Gate 3 euren Charakter zurücksetzt und eure Klasse neu wählt.

Zudem müsst ihr aufpassen, gegen welche Gegner ihr kämpft, denn Wesen, die aus der Entfernung schaden bewirken, sind vor euren Dornen geschützt. Ihr seid also dazu gezwungen, in die Nahkampfreichweite zu gehen.

Wofür ist dieser Build nicht geeignet? Dieser Build könnte im Endgame an seine Grenzen stoßen, da eure Feinde in diesen Instanzen massiven Schaden austeilen – vor allem, wenn viele Gegner auf euch eindreschen.

Was macht diesen Build aus? Der Dornen-Build des Barbaren (via maxroll.gg ) zeichnet sich damit aus, dass ihr tatsächlich nur herumstehen müsst und wartet, bis eure Gegner euch angreifen . Durch ihren Angriff bekommen sie durch die Dornen Schaden. Dieser kann, wenn ihr genug Dornen besitzt, immens hoch sein. Der Schaden ist dann so hoch, dass ihr die meisten Gegner mit 1 oder 2 Angriffen ihrerseits vernichten könnt.

Was sind das für Builds? Bei diesen Builds handelt es sich um einige der entspanntesten Builds in Diablo 4. Ihr braucht keine komplizierten Rotationen für eure Skills und müsst nicht üben, welche Zeitpunkte richtig für einen Angriff sind.

