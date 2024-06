In Destiny 2 gibt es seit dem Abschluss von The Final Shape keine Seasons mehr, sondern Episoden. Die aktuelle Episode: Echos hat bei den Spielern gemischte Reaktionen hervorgerufen. Grund dafür ist die Dauer.

Was sind Episoden? In Destiny 2 gibt es seit dem Abschluss von The Final Shape keine Seasons mehr, sondern sogenannte Episoden. Aktuell läuft noch die Episode: Echos, die insgesamt vom 11. Juni bis zum 8. Oktober andauert. Eine Episode ist in drei Akte aufgeteilt.

Ein Post von Destiny Bulletin auf X verrät uns nun, dass Akt 3 eine geheime Exo bringt.

Doch die Spieler scheinen sich darüber eher weniger zu freuen, denn Bungie lässt sie noch zwei Monate darauf warten.

Akt 3 erscheint erst im August

Warum müssen Spieler zwei Monate warten? Ein großes Problem bei den Episoden von Destiny 2 scheint zu sein, dass diese in den Augen der Spieler viel zu lange dauern. Aktuell befinden wir uns noch im ersten Akt der Episode. Die neue Exo-Mission samt der Exo-Waffe aus Akt 3 erscheint, stand heute, also dem 20.06., erst in über 60 Tagen.

Für viele Spieler ist das ein Dorn im Auge. So schreibt Paul Tassi in einem Post auf X seinen Unmut, indem er das ausspricht, was sich viele zu denken scheinen: Mann, das wird lange dauern.

Wie reagiert die Community darauf? Unter dem Post auf X scheinen ihm auch viele andere Nutzer zuzustimmen. Viele Spieler kritisieren vor allem, dass neue Story-Abschnitte nur tröpfchenweise veröffentlicht werden und viele davon genervt wirken. Ein weiteres Problem scheint zu sein, dass Episoden ursprünglich mehr Content liefern sollten, dies kommt vielen Spielern jedoch nicht so vor.

Einige Nutzer schreiben unter dem Post:

iiiBlueApple schreibt auf X: Ich bin davon überzeugt, dass Episoden nur Seasons sind, aber im Original ist alles noch weiter auseinandergezogen.

CANAD1AN_KRONiC kommentiert auf X: Kann ich also mit Fug und Recht behaupten, dass Episoden = Seasons sind? Oder haben alle immer noch Mistgabeln gegen mich in der Hand?

JustBlameCasual merkt auf X an: Episoden sind nur lange, langweilige Seasons