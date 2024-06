Steam: Hat sich Destiny 2 nach einem miesem Jahr endlich berappelt? Das sagen die Reviews zu „The Final Shape“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

314.000 ist ziemlich genau der Wert, den man im Februar 2023 mit Lightfall erreichte. Hier ist also kein bleibender Schaden entstanden, obwohl Lightfall so schlecht ankam.

Wie sehen die Spielerzahlen aus? Die Spielerzahlen bei Steam sind in der Spitze auf 314.379 gestiegen und sind auch 2 Wochen später mit 140.000 in der Spitze noch solide.

So kommt der DLC nun an: „The Final Shape“ hat ordentliche 81 % positive Reviews, das summiert sich auf ein „sehr positiv“, und ist vor allem eine Erleichterung im Vergleich zum miserablen „Lightfall“.

Vor etwas mehr als zwei Wochen, am 4. Juni, erschien die Erweiterung „The Final Shape“ zu Destiny 2 . Im Vorfeld wurde der DLC skeptisch beäugt, hatte der Vorgänger Lightfall 2023 doch viele Fans enttäuscht. Wie kommt The Final Shape jetzt auf Steam an? Und haben sich die Spielerzahlen trotz Lightfall erholt?

