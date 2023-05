Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 19.05

Auch diesen Freitag ist Xur wieder in Destiny 2 zu Besuch. Wir auf MeinMMO zeigen euch deshalb sein neuestes Sortiment voller Kuriositäten.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Die Hüterspiele gingen in die letzte Runde. Es sieht nicht gut aus für die Jäger und Warlocks, denn Titanen haben einen überaus großzügigen Vorsprung. Es ist nun fast schon klar, wer die Hüterspiele 2023 gewinnen könnte.

Zudem hat unsere Autorin Britta alle wichtigen Leaks bezüglich Season 21 zusammengefasst, die ihr bald eventuell erleben könntet.

Obendrauf gab es noch einen überaus starken Geheimtipp eines Scout-Gewehrs, das niemand so wirklich auf dem Schirm hatte. Der lange Arm konnte überaus hohen Schaden raushauen.

Alle Infos zu Xur am 19. Mai 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xurs Aufenthaltsort ändert sich jede Woche, wodurch es für die Spieler eine kleine Herausforderung darstellt, ihn zu finden. MeinMMO ist ihm jedoch stets zielsicher auf den Fersen und postet euch jeden Freitag seinen Standort, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Hier befindet sich Xur dieses Wochenende: Xur befindet sich in der ETZ in der gewundenen Bucht.

Xurs Inventar vom 19. – 23.05. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Der Agent der Neun in Destiny 2 bietet den Spielern jede Woche eine zufällige Auswahl an exotischen Gegenständen zum Kauf an. Sein Inventar wechselt immer und ihr könnt Exo-Waffen sowie Rüstungen von ihm erhalten, um eure Sammlung zu ergänzen und Lücken zu füllen.

Waffe: Prometheus-Linse – Spurgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Typ 44 Im Abseits – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +13

Erholung: +2

Disziplin: +10

Intellekt: +13

Stärke: +9

Gesamt: 63

Jäger: Der Schatten des Drachen – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +11

Erholung: +7

Disziplin: +27

Intellekt: +2

Stärke: +2

Gesamt: 65

Warlock: Felwinters Helm – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +11

Erholung: +10

Disziplin: +2

Intellekt: +10

Stärke: +20

Gesamt: 62

Neben dem Verkauf von legendären Gegenständen bietet Xur jede Woche einzigartige Variationen von exotischen Gegenständen an, die in vergangenen DLCs verfügbar waren und nun nicht mehr erhältlich sind. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Waffen nur von Spielern erworben werden können, die auch die entsprechende Erweiterung besitzen.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit „Mörderischer Wind“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit „Bewegliche Zielscheibe“

PvP-Endgame schickt euch zu den Prüfungen von Osiris

Osiris ist der ursprüngliche Veranstalter der Prüfungen – Saint 14 vertritt ihn nur

Der PvP-Modus lässt in Destiny 2 die besten Hüter gegen einander antreten, um eine perfekte Bilanz von 7 Siegen ohne Niederlage zu erreichen. Das Ziel dieser Herausforderung ist der Leuchtturm, ein exklusiver Ort, der nur den erfolgreichsten Hütern offensteht.

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende festgelegte Maps, auf denen man spielt.

Diese Woche spielt ihr auf den Maps: Die Todeskliffs in der ETZ.

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden. Das sind nützliche Informationen für das gesamte Team.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

7 Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run

Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 23. Mai, um 19:00 Uhr erspielen.

Als Belohnung wartet eine Adept-Waffe, sofern ihr es mit makellosem Ticket in den Leuchtturm schafft.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: die Unsterbliche, die unfairste Strang-MP im gesamten PvP.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 19. Mai, um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 23. Mai, um 19:00 Uhr.

Habt ihr schon einmal an den Trials teilgenommen oder seid ihr gerne ein Kunde bei Xur? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und welche Gegenstände habt ihr erworben? Wir würden uns freuen, eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren zu lesen.

