Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 06.10.

Xur, der exotische Händler aus den Tiefen des Weltraums ist zurück in Destiny 2. Er hat nicht nur die besten Deals in der Galaxie, sondern auch exotische Waren in seinem Rucksack versteckt. Erfahre hier, was er im Angebot hat, und lass dich von seinem außerirdischen Charme verzaubern. Oder zumindest von seinen geheimnisvollen Angeboten.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In dieser Woche endete die Story der Season 22. Und hier kann man sagen: Es hat großartig angefangen und dann schwach aufgehört.

So mancher Hüter hatte sich vieles von diesem Finale erhofft. Eine Kombination aus drei Schar-Hexen klang episch.

Am Ende blieb es recht unspektakulär. Allerdings auch mit einer listigen Tatsache, die man nicht außer Acht lassen sollte.

Mehr spoilern wir an dieser Stelle nicht, da manche Hüter die Story noch nicht erleben konnten. Ihr könnt uns aber gerne in den Kommentaren euren persönlichen Eindruck vom Ende der 22. Saison von Destiny 2 schildern.

Ansonsten wurde diese Woche noch eine Stellenanzeige von Bungie interessiert von den Hütern beäugt. Dort spricht der Entwickler von Destiny 2 über künstlicher Intelligenz und NPCs, die auf eure Aktionen reagieren. Das klingt spannend und könnte vielleicht sogar die Zukunft der Videospiele sein.

Zudem hat Bungie nach 2 Jahren wieder mit schwierigen Problemen innerhalb des Unternehmens zu kämpfen, die nun zu einer Klage geführt haben.

Klage gegen den Entwickler von Destiny 2: Ex-Personalchefin erhebt schwere Vorwürfe

Im Video seht ihr, welches Erlebnis im Jahr 2024 auf die Hüter in Destiny 2 wartet. Man wird nach 10 Jahren endlich das Innere in den ominösen Reisenden entdecken können:

Alle Infos zu Xur am 06. Oktober 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter von nah und fern können exotische Gegenstände bei ihm shoppen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch nach fast 10 Jahren ist die Suche nach Xur weiterhin spannend und ein Ereignis. Nach dem wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr geht die Suche los. Die MeinMMO-Redaktion ist ihm immer dicht auf den Fersen, sodass wir euch seinen Standort zuverlässig verraten können.

Hier befindet sich Xur: Findet ihn im Turmhangar der Letzten Stadt

Xurs Inventar vom 06. – 10.10. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist dafür bekannt, eine solide Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen anzubieten, die er im Auftrag der Neun gegen Legendäre Bruchstücke an Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet vor allem neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Hüterfähigkeiten zu ergänzen und sich damit schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 06. – 10.10.

Waffe: Suros Regime – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Actium Kriegsausrüstung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +11

Erholung: +23

Disziplin: +2

Intellekt: +12

Stärke: +20

Gesamt: 71

Jäger: Der sechste Kojote – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +9

Erholung: +13

Disziplin: +10

Intellekt: +7

Stärke: +15

Gesamt: 68

Warlock: Kontraversaler Halt – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +22

Erholung: +12

Disziplin: +17

Intellekt: +12

Stärke: +2

Gesamt: 67

Legendäres Rüstungs-Set: “Rechtschaffendes”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Hüftfeuergriff

Prüfungen von Osiris vom 06. – 10.10. – Maps, Waffe und Infos

Das passiert am Wochenende im PvP: Die makellosesten Hüter findet man im PvP bei den Prüfungen von Osiris. Diese Endgame-Herausforderung mit dem 14. Heiligen bietet intensive 3-gegen-3-Kämpfe, bei denen nur die Wagemutigsten und Geschicktesten die Meister-Belohnungen und Trials-Cosmetics auf dem Leuchtturm abholen können.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 10. Oktober aktiv.

Diese Map ist aktiv: Der Burnout

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr ebenfalls bis zum kommenden Dienstag, dem 10. Oktober um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Der Bote, Impulsgewehr

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen übrigens auch gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 06. Oktober 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 10. Oktober 2023 um 19:00 Uhr.

Übrigens, die kommende Meta im PvP von Destiny 2 steht jetzt bereits fest: Die giftigste Waffe in Destiny 2 bekommt einen Katalysator, nachdem Spieler jahrelang gebettelt haben