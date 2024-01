Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 05.01.

Mit diesem Artikel ist auch Xur aus Destiny 2 im neuen Jahr angekommen. MeinMMO begibt sich daher erneut auf die Suche nach dem geheimnisvollen Händler, um euch mitzuteilen, wo er gelandet ist und welche exotischen Waffen sowie Rüstungen er diesmal im Angebot hat.

Was ist diese Woche in Destiny passiert? Das neue Jahr in Destiny 2 startete gleich mit aufregenden Entwicklungen und kontroversen Diskussionen unter den Hütern.

Spieler haben eine Lücke im Waffen-Handwerk entdeckt, die sich besonders auf das Spielerlebnis mit Impulsgewehren auswirkt.

Ein weiteres heiß diskutiertes Thema betrifft die Bedeutung von Finishern in Destiny 2. Es wird deutlich, dass die Auswahl des richtigen Finishers nicht nur auf stilvolle Animationen beschränkt ist, sondern auch strategische Vorteile und taktische Synergien bieten kann.

Die Community ist jedoch gespalten, als es um die Zukunft des wichtigsten PvP-Events, den Trials, geht. Einige Hüter drängen darauf, dass Bungie das PvP-Event rettet, um die Spielerbasis zu erhalten. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die vermuten, dass eine mögliche Rettung der Trials lediglich dazu dienen könnte, leichtere Gegner zu finden und somit das Spiel zu vereinfachen.

Nachdem wir einen Blick auf die aktuellen Diskussionen und Entwicklungen in der Welt von Destiny 2 geworfen haben, wenden wir uns nun dem mysteriösen Agenten der Neun zu: Xur.

Alle Infos zu Xur am 05. Januar 2024 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Er erscheint in Destiny 2 wöchentlich freitags um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr in der Spielwelt präsent. Während dieser Zeit können Hüter aus der ganzen Welt seinen Laden besuchen und exotische Gegenstände erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Nach dem Reset um 18:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Standorte an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch, wo ihr suchen müsst.

Hier befindet sich Xur: Europäische Todeszone, Gewundene Bucht

Sucht Xur in der Europäischen Todeszone

Xurs Inventar vom 05. bis 09.01. – Alle Exotics auf einen Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur bietet eine breite Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen im Auftrag der Neun an, die er nur noch in Season 23 gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exotics zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 05. bis 09.01.

Waffe: Monte Carlo – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Versiegelte Ahamkara Griffe – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +8

Erholung: +10

Disziplin: +10

Intellekt: +15

Stärke: +6

Gesamt: 64

Titan: Ursa Furiosa – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +4

Erholung: +15

Disziplin: +13

Intellekt: +17

Stärke: +2

Gesamt: 66

Warlock: Ophidianischer Aspekt – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +29

Erholung: +3

Disziplin: +12

Intellekt: +10

Stärke: +10

Gesamt: 67

Legendäres Rüstungs-Set: „Präfekt“-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Schnappschussvisier.

Im Eisenbanner tobt der Ausbruch

Feiert mit Lord Saladin “Ausbruch” im Eisenbanner-Event.

Was geht diese Woche im Eisenbanner? Dieses Mal ist Bungie dem Modus treu geblieben und nicht auf Kontrolle zurückgeswitcht. Ihr könnt also weiterhin Ausbruch im Eisenbanner spielen. Eine “Call of Duty”-Interpretation von Killstreaks für Destiny 2.

Genau wie bei „Konflikt“ bekommt ihr auch in „Ausbruch“ Punkte für eure Kills. Damit pusht ihr dann ordentlich eure Space-Fähigkeiten. Kills geben euch und eurem Team Fähigkeitsenergie. Das steigert sich, wenn ihr es schafft eine Reihe von Gegnern auszuschalten, ohne zu sterben. Dabei zählen dann auch Assists.

Für eure Mühe warten in Season 23 mehrere Destiny 1 Eisenbanner-Rüstungs-Ornamente und natürlich auch neue Waffen.

Ihr habt die Möglichkeit, euch im Eisenbanner das angesagte 360er-Strang-Automatikgewehr “Tödlicher Überfluss” mit durchschlagendendem Gehäuse zu erspielen.

Ebenso gibt es ein “Bananen”-Abzeichen, ein Eisenbanner-Shader und über Engramme auch die “Eisen-Symmachie”-Rüstungen aus Destiny 1 zu verdienen.

Echte eiserne Wölfe können sich außerdem mit einer Titelvergoldung krönen.

Habt ihr das Eisenbanner bereits unsicher gemacht? Denn ihr dürft nicht vergessen: Nach dem heutigen Wochenende wird Lord Saladin nur noch einmal in den Turm zu Season 23 zurückkehren. Dies wird dann am 23. Januar der Fall sein.

Wenn ihr richtig gut im Eisenbanner punkten wollte, dann packt euch gleich die Handfeuerwaffe Dorn ein – am besten mit ihrem Katalysator: Giftigste Waffe in Destiny 2 bekommt endlich das, wonach Spieler jahrelang gebettelt haben