Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 03.02

Blizzard hat ein erstes Video zum Handelsposten in World of Warcraft veröffentlicht. Zu sehen sind Belohnungen und Aufgaben.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Schaut ihr bei Xur vorbei? Und was war euer liebster Eisenbanner-Modus im Witch-Queen-Jahr? Eruption, Rift oder Festung? Berichtet es uns gerne in den Kommentaren.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Legendäres Rüstungs-Set: Diese Woche verkauft Xur das “Lichtvolk”-Set. Ein Set das immer gute Werte hatte – schaut euch also die Verteilungen ruhig genauer an.

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur kann jede Klasse, also Warlocks, Jäger und Titan, einkaufen. Es spielt auch keine Rolle, ob ihr neu im Spiel oder bereits erfahrene Hüter seid. Xurs exotisches Shopping-Paradies steht jedem offen und ein nettes Gespräch mit ihm gibts sogar gratis.

Xur befindet sich dieses Wochenende in der Europäischen Todeszone. Besucht ihn dort in der Landezone “Gewundene Bucht”.

Bis zum Release von Lightfall am 28. Februar werden Spieler noch mehr Informationen erwarten, die wir euch dann exklusiv auf MeinMMO vorstellen werden. Sobald neue Details veröffentlicht werden, findet ihr sie zuverlässig in unserem Info-Hub zu Destiny 2 “Lightfall” .

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Der drohende Fall des Lichts kommt immer näher und Bungie bereitet seine Hüter Stück für Stück auf die kommenden Inhalte des neuen DLCs vor.

