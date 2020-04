Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 03.04.

Am heutigen Freitag, den 03.04., steht in Destiny 2 mal wieder ein Besuch von Xur auf dem Programm. Doch wo versteckt sich das Nudelgesicht? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist gerade los in Destiny 2? Eine ruhige Woche in Destiny 2 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Überraschend ist aber, dass Hüter herausgefunden haben, dass eine ehemals lächerlich schwache Exo-Waffe in Season 10 nun ein richtiger Boss-Killer ist.

Und in Season 10 könnten noch weitere Überraschungen auf die Spieler warten. Denn laut diversen Leaks erwarten die Hüter noch 3 geheime Events in der aktuellen Season.

Außerdem starten heute wieder die Trials of Osiris, dort will Bungie auch 3 große Probleme angehen, die für Frustration sorgen.

Doch zuerst freuen wir uns auf Xur und sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 3. April 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Was hat Xur im Angebot? Bringt Xur den Hütern an diesem Wochenende eine seltene Waffe mit? Und welche Ausrüstungsteile hat er im Gepäck?

Wir freuen uns auf seinen Besuch und sich gespannt auf sein Inventar.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Ab heute erscheint Xur wieder eine Zeit lang erst um 19:00 Uhr. Er sucht sich einen Planeten aus und verkauft interessierten Hütern dort bis zum nächsten Weekly Reset, am 07.04., seine exotischen Items.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Aktuell ist die Position von Xur noch nicht bekannt. Sobald wir mehr wissen, wird dieser Artikel schnellstmöglich aktualisiert.

Xurs Inventar vom 03.04 bis zum 07.04. – Alle Exotics im Überblick

Folgende Items aus Xurs Inventar sind bereits bekannt:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

für 97 Legendäre Bruchstücke Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Die Exotics aus seinem Angebot werden in Kürze hier ergänzt.

Derzeit läuft eine Umfrage von uns, in der wir wissen wollen, welche Subklasse ihr in Destiny 2 eigentlich am liebsten spielt.