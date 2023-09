Destiny 2: Weekly-Reset am 26.09. – Bringt neue Waffe in der Dämmerung

Mit dem heutigen Weekly-Reset in Destiny 2 kommt eine neue Waffe ins Spiel. Diese gibt es jedoch nur, wenn ihr die Dämmerung meistert. Darüber hinaus sagt euch MeinMMO, was diese Woche sonst noch so alles passiert.

Das passiert diese Woche: In dieser Woche wird Destiny 2 natürlich wieder seine Aktivitäten rotieren und dabei eine der härtesten Dämmerungen in Season 22 zugänglich machen: Das Raub-Schlachtfeld auf dem Mars.

Die Raub-Schlachtfelder kamen in Season 19 ins Spiel.

Damals mussten die Spieler in BrayTech-Anlagen überall im System eindringen, um Rasputins Sub-Geist – Teile von Rasputins Bewusstsein – einzusammeln.

Dann kündigte Bungie an, die Schlachtfelder in die Vorhut-Playlisten zu übernehmen und erschuf damit auch eine besonders knifflige und fordernde Dämmerungs-Aktivität, die alles von den Hütern abverlangt.

So mancher musste sich dort dem Ansturm der Feinde im Spitzenreiter chancenlos ergeben. Das ist auch der Grund, warum Bungie die Aktivität erneut etwas angepasst hat.

Das ist die neue Waffe dieser Woche: Für diese harte Spitzenreiter-Herausforderung wird es in dieser Woche der Season 22 allerdings auch die neueste Dämmerungswaffe als Belohnung geben. Den Meister-Solar-Bogen Pre Astyanax IV . Er ist nur alle sechs Wochen als regulärer Drop verfügbar und bietet allerlei Schnickschnack, wie einen verfeinerten Perk-Pool und neue und einzigartige Eigenschaften.

Und natürlich geht auch die Geschichte der Season 22 weiter, in der eine tote Scharhexe ihren lang gehegten Plan listig weiterführt.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 26.09. bis 03.10.

Dämmerung

Raub-Schlachtfeld, Mars Ana Bray versucht Rasputin wiederherzustellen, um die Kriegssatelliten unter Kontrolle zu bringen und zu verhindern, dass die Vex sie übernehmen. Hüter dringen in BrayTech-Anlagen überall im System ein, um Rasputins Sub-Geist – Teile von Rasputins Bewusstsein – einzusammeln.



Verdient diese Woche diese Dämmerungswaffe: Pre Astyanax IV , auch als Meister-Version

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Zonenkontrolle sowie Team Versengt laufen diese Woche im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen.

Sowohl der Rotations-Raid, der Rotations-Dungeon und die exotischen Rotations-Missionen sind farmbar. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedene Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Königsfall“ mit dem Waffen-Exotic „Boshafte Berührung“

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Sog fer Habsucht“ Extra-Loot und das Exo „Gjallarhorn“.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Operation: Seraphs-Schild“ mit dem Exo-Impuls „Revision Null“.

Wöchentliche Aktivitäten

Das sind die Ritual-Aktivitäten: Season 22 bietet den Hütern neue Herausforderungen und ein Karten-Deck, das sie auf ihren Missionen mit Buffs sowie Vorteilen unterstützt. Sofern sie alles freischalten und ihr Deck passend zusammenstellen.

Altäre der Beschwörung: Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Hier gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die ihr aktivieren könnt. Wer also „Mächtig“, die höchste Schwierigkeitsstufe mit drei Schwertern aktiviert, kommt auch mächtig ins Schwitzen. Der Ausbau eures Decks macht es jedoch zunehmend einfacher.

Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Savathûns Säule: Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung. Leere-Kristalle haben eine Barriere um sich herum und schützen Feinde in der Nähe. Die Barriere muss betreten und der Kristall von innen zerstört werden. Solar-Kristalle verbrennen beim Aufheben und müssen in einen separaten Teil der Arena transportiert werden. Arkus-Kristalle verleihen im Nahkampf den Ladungs-Buff „Kristalline Ladung“. Inaktive Arkus-Kristalle müssen mit einem „Übertragungs-Nahkampf“ erweckt werden.

Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Erster Kontakt“ In der First-Mission stellt ihr den ersten Kontakt her und lernt zum allerersten Mal Strang kennen, während ihr mit eurem Hüter durch Neomuna streift. Strang ist die neue Subklasse aus Lightfall und dann ist da noch etwas, das ihr tun müsst …



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Wenn ihr noch Triumphe aus der Traumstadt braucht, dann aufgepasst: Die Verderbnis offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur“ neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 22 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt, was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Harte Herausforderungen gibt es dennoch, auch ohne eine Erhöhung des Powerlevels. Beispielsweise in Großmeister-Raids, Spitzenreiter-Dämmerungen, Großmeister-Verlorenen-Sektoren oder den Prüfungen von Osiris. Hier ist ein hohes Artefakt-Level von Vorteil und nötig.

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Königsfall“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Sog der Habsucht“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Operation: Seraphs Schild“ (+2)

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Wöchentliche Season-Mission „Savathuns Säule“ mit 300.000 Punkten

Wöchentliche Season-Mission „Ritus der Auslese“ Händlerherausforderung Eris Morn

Wöchentliche Season-Mission „Altäre der Beschwörung“

Spiele auf Neomuna „Teilbereich“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Das Ornament für die “Augen von Morgen”

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Exotisches Emote „Fest der Sinne”

Legendäres Emote „Samba”

Legendäres Emote „VR-Erkundung”

Exotischer Sparrow „Kein Spielraum”

Exotisches Schiff „Exo Helian”

Exotische Geist-Hülle „Skiff-Gekritzel-Hülle”

Exotisches Waffenornament „Visionen des Tyrannen” für das Exo „Augen von Morgen”

Exotisches Waffenornament „Alhidade” für das Exo „Scharlach”

Geist-Projektion „Sterling-Laube-Projektion”

Shader: „Rabenseide“ „Rossbeere“ „Graustufen-Unterholz“ „Biolumen“ „Kohle des Nordens“ „Empirischer Imperativ“

Teleport-Effekte: „Dunkelklinge-Effekte“ „Schar-Ankunft“ „Gefallenen-Ankunft“ „Kabal-Schildbrecher“



Wer in Destiny 2 immer zu wenig Glanzstaub hat, der sollte diese Tipps hier kennen:

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Das waren alle Informationen, die zu dieser Woche bekannt sind. Die Hüter sind in Season 22 von der Story begeistert, auch weil Savathun sie letzte Woche in der Imbaru-Herausforderung ganz schön an der Nase herumgeführt hat. Man kann von daher gespannt sein, welches listige Netz sie gesponnen hat, um die Hüter für ihre Zwecke zu nutzen und am Ende das zu erreichen, was sie schon seit langem plant.

Wie seht ihr die Story diese Season 22? Spannend genug? Oder könntet ihr noch mehr listiger Scharhexen gebrauchen, um in Fahrt zu kommen? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.

