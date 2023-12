Destiny 2: Weekly-Reset am 12.12. – Der Anbruch 2023 ist gestartet

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Dank des neuen LFG-Finders in Destiny 2 könnt ihr nun auch mit neuen Freunden statt alleine in die Schlacht ziehen: Destiny 2 startet erste Beta eines lang erwarteten Features, beginnt mit Stresstest für das LFG-System

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Es gibt auch in Season 23 kein Grinden mehr für Powerlevel. Die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 liegt seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Jetzt, wo ihr wieder in Season 23 in der Träumenden Stadt seid, könnt ihr dort noch offene Dinge erledigen, wie zum Beispiel die vielen versteckten Truhen finden. Nehmt einfach einen Schluck „Königinnenlaub-Tinktur“ aus eurem Inventar und die Verderbnis offenbart euch neue Zugänge.

Seit Season 21 rotieren alle Missionen und Raids jede Woche und sind farmbar. Das bedeutet sowohl der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

In Destiny 2 beginnt eine besinnliche Woche voller Geschenke und weihnachtlicher Stimmung, denn, der Anbruch ist da. Wir zeigen euch, welchen Aktivitäten ihr diese Woche nachjagen könnt und ob sich ein Blick in das Everversum lohnt.

