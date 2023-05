Destiny 2: Weekly-Reset am 09.05. – Die Hüterspiele 2023 gehen in die zweite Woche

Wir erzählen euch in einem kurzen Video, warum der Twitch-Streamer FleeceKing Hass-Nachrichten von Pokémon GO Spielern erhält.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Welche speziellen Belohnungen oder Gegenstände können euch in dieser Woche am meisten begeistern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung steigt auf 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

In 14 Tagen, am 23. Mai, geht es dann endlich mit der neuen „Saison der Tiefe“ und frischem Content weiter. Dazu hat Bungie bereits aquatische Eindrücke präsentiert.

Bungie startet eine neue Woche in Destiny 2 und das mit frischen Challenges, dem Eisenbanner und einem neuen Bonus. Wir zeigen euch, was euch diese Woche erwartet.

