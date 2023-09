Destiny 2: Serverdown für Update 7.2.0.3 am 07.09. – Alle Zeiten und Infos

Heute werden die Schlachten im Universum von Destiny 2 wieder für eine Weile ruhen, denn Bungie fährt die Server für das Update 7.2.0.3 herunter. Wir haben alle Informationen und Details dazu in diesem Artikel zusammengestellt und sagen euch genau, wann ihr nicht zocken könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Diese Woche wurde das Dienstags-Update in Destiny 2 auf Donnerstag verschoben. Und wie immer wird diese Downtime Änderungen im Spiel mit sich bringen und vielleicht ein paar nervige Fehler für die Hüter beheben.

Mit dem letzten Update 7.2.0.2 hat Bungie den Spieler das schwer vermisste Loadout-Feature wieder aktiviert. Allerdings nur eingeschränkt, bis vielleicht heute ein vollständiger Fix veröffentlicht wird.

Es gibt Probleme mit dem Exo “Gjallarhorn”, der zum Start der Saison der Hexe in seinem Funktionsverhalten leicht verändert werden musste.

Zudem ist das Season-Exotic “Feuersturm” des Titans in allen Aktivitäten deaktiviert.

Das ist nur ein Teil dessen, was bei Bungie heute mit dem neuesten Update 7.2.0.3 auf dem Plan stehen könnte. Die Arbeiten bedeuten aber auch, dass ihr eine Weile nicht spielen könnt.

Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden und sagen, wann die Server wieder online sind.

Wartung am 07.09. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie hat die Spieler via Twitter über die genauen Zeiten informiert. Die geplante Ausfallzeit beträgt heute 2 Stunden und 45 Minuten.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 15:00 Uhr startet zunächst die Hintergrundwartung auf allen Plattformen.

Gegen 16:15 Uhr gehen die Server offline. Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird Bungie das Season 22 Update 7.2.0.3 an den Start bringen. Es wird nach und nach ausgerollt, sodass die Spieler auf allen Plattformen es herunterladen können.

Um 19:00 Uhr soll dann alles wieder online sein und ihr könnt wieder zocken.

Die Wartung wird im Anschluss noch im Hintergrund bis 21:00 Uhr andauern.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Außerdem kann es nach der Wartung zu Warteschlangen beim Login kommen, weil Bungie den Zugriff auf die Server nur nach und nach freigibt, um Last-Probleme zu vermeiden. Es kann also sein, dass ihr heute länger warten müsst, bis ihr wieder im Spiel seid.



Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit Update 7.2.0.3 in Season 22

Bis 19. September deaktiviert: Das Season-22-Exotic des Titans “Feuersturm”

Das bringt das Update 7.2.0.3 heute: Natürlich gibt es auch in Season 22 etwas zu tun für den Help-Support von Destiny 2. Die Spieler haben bereits einige Fehler gefunden und die Liste der aktuell bekannten Probleme wurde von Bungie entsprechend angepasst.

Hier die aktuell bekannten Probleme in Season 22:

Das Season-Exotic “Feuersturm” des Titans ist in allen Aktivitäten deaktiviert. Es wird voraussichtlich am 19. September wieder aktiviert.

Verdeckte Karten aus dem Pult der Prophezeiung zeigen an, dass sie Hexen-Engramme gewähren, aber sie gewähren keine Prämien.

Vorhut-Ops-, Schmelztiegel- und Gambit-Playlists gewähren legendäre Spitzen-Engramme anstelle von fokussierbaren exotischen Engrammen.

Die Shader-Vorschau ist nicht verfügbar, wenn eine Ausrüstungsvorschau im Händler-Fokussierungsmenü angezeigt wird.

Die Perk-Beschreibung für den exotischen Warlock-Helm „Astrozyt-Vers“ ist ungenau.

Die Abklingzeiten für die Generierung von Gewirren sind in verschiedenen Quellen uneinheitlich.

Die Quest „Letzter Wille und Testament“ kann nicht mehr erfolgreich abgeschlossen werden.

“Uneinigkeit” und “Wendigo” können derzeit nicht bei Zavala fokussiert werden.

Die Schadensreduzierung des Warlock-Gewebegang-Aspekts wird bei Explosivladungen nicht berücksichtigt.

Das exotische Fusionsgewehr „Flächenschuss“ wendet bei der Verwendung der Zielvorrichtung fälschlicherweise Unschärfe auf den gesamten Bildschirm an.

Dem Sekundärenergie-Ornament für den exotischen Titanen-Brustschutz „Heilrüstung“ fehlt ein Detailstück auf der Rückseite.

Die Crafting-Version von „Erzählung eines Toten“ zeigt bei der Inspektion keine im Besitz befindlichen oder verfügbaren Ornamente an.

Das Abzeichen „Bulbultarang“ wird in den Sammlungen nicht angezeigt und kann nicht beansprucht werden.

Der Austausch von Shadern oder Gesten während einer gesperrten Loadout-Aktivität führt dazu, dass die Hüter mit einem Fehler in den Orbit zurückkehren.

Der Jäger-Brustschutz „Photonische Panzerweste“ ist für „Rüstungssynthese“ nicht verfügbar.

Bei manchen Spielern wird auf dem Bildschirm möglicherweise ein „Ereigniskarte öffnen“ angezeigt, dass möglicherweise die Sicht beeinträchtigt.

Einige Spieler berichten, dass das Clan-Banner für sie nicht angezeigt wird, obwohl sie bereits einem Clan angehören. Um dieses Problem zu umgehen, kann man derzeit mit Hawthorne sprechen und den Clan-Banner-Gegenstand abholen.

Die Shader-Option „Auf alle anwenden“ im Bildschirm „Anpassung des Erscheinungsbilds“ listet die eigenen Shader in zufälliger Reihenfolge auf.

Mehrere Sparrows aus Season 22 haben falsch ausgerichtete Bremslichter. Amanda Holliday fehlt.

Der Bajonettstich von Monte Carlo löst derzeit kein “Gamepad-Rumpeln” aus.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Falls ihr weitere Fehler im Spiel kennt, die hier nicht aufgeführt sind, könnt ihr diese gerne in unserem Kommentarbereich mitteilen.

Patch Notes für Update 7.2.0.3 in Destiny 2

Auch in Season 22 blinken so einige Lampen rot und brauchen Hilfe vom Bungie-Support

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für das Update 7.2.0.3 in Form von Patch Notes. Diese kommen allerdings erst heute Abend online und geben dann einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Sobald sie veröffentlicht sind, werden wir sie in diesem Artikel verlinken, da sich später noch etwas ändern kann.

Lest hier die aktuellen Patch Notes zu Update 7.2.0.3 in Destiny 2 sobald sie veröffentlicht wurden.

Während wir uns darauf vorbereiten, wieder in die Welt von Destiny 2 einzutauchen, möchten wir von euch hören. Sagt uns in den Kommentaren, was ihr von der aktuellen Season 22 haltet, was euch gut und was euch weniger gut gefällt. Wir freuen uns auf eure Antworten.

