Destiny 2: Serverdown für Update 7.1.5.2 – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 hat angekündigt, dass für heute, den 01. August, ein neues Serverupdate geplant ist. Dazu werden die Server offline gehen müssen, damit Verbesserungen und einige notwendige Bugfixes ins Spiel eingespielt werden können. Wir halten euch dazu wie immer auf dem Laufenden.

Das müsst ihr heute wissen: Kurz vor dem heutigen Weekly-Reset wird Bungie wieder das Update 7.1.5.2 veröffentlichen, um das Spielerlebnis in Destiny 2 zu optimieren. Richtet euch also darauf ein, dass bereits heute Nachmittag ab 17:15 Uhr eine Weile nicht mehr auf die Bungie-Server zugreifen könnt. Die genauen Zeiten, welche Bungie festgelegt hat, findet ihr weiter unten im Artikel.

Wir werden euch während des Serverdowns mit einem Liveticker in dieser Box auf dem Laufenden halten. Achtet also auf Updates zu diesem Artikel.

Kurz vor dem Start der dritten Event-Woche der Sonnenwende wird Bungie zudem eine stark vermisste Option wieder zurückbringen und kommentiert dies mit den Worten: “Ihr wolltet es alle, also habt Spaß”.

Das bedeutet Hüter werden sich nach dem Update einloggen und dann in der Lagerfeuer-Party des Sonnenwende-Events wieder nach Herzenslust ihren Sparrow benutzen können.

Was sich sonst noch ändern soll, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Wartung am 01.08. – Alle Zeiten zum Serverdown

Diese Zeiten sind heute wichtig: Das heutige Update wird wie immer für alle Plattformen, also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X sowie PC erscheinen. Nach aktueller Planung beträgt die geplante Downtime 1 Stunde und 45 Minuten.

MeinMMO wird den Serverdown verfolgen und diesen Artikel regelmäßig mit den neuesten Informationen vom Bungie-Support aktualisieren. Auch, falls sich an den Zeiten etwas ändern sollte.

So sieht der aktuelle Zeitplan für die heutige Wartung in Destiny 2 aus:

16:00 Uhr: Die Hintergrundwartung startet auf allen Plattformen.

17:15 Uhr: Bungie wird die Server offline nehmen. Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird das Update 7.1.5.2 aufgespielt und dann nach und nach ausgerollt.

19:00 Uhr: Der voraussichtliche Login soll pünktlich zum Weekly-Reset wieder möglich sein.

Die Wartung wird allerdings bis 20:00 Uhr noch im Hintergrund weiterlaufen, was bedeutet, dass ihr in dieser Zeit vielleicht noch mit leichten Rucklern rechnen müsst.

Wichtig: Solange die Hintergrundwartung läuft, kann es zu Verbindungsproblemen im Spiel kommen. Außerdem kann es unmittelbar nach dem Update zu längeren Warteschlangen beim Einloggen kommen.



Bitte beachtet auch, dass Solange die Hintergrundwartung läuft, kann es zu Verbindungsproblemen im Spiel kommen. Außerdem kann es unmittelbar nach dem Update zu längeren Warteschlangen beim Einloggen kommen.Bitte beachtet auch, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App eine Zeit lang nicht korrekt erreichbar sind und daher nicht genutzt werden können.

Das ändert sich mit Update 7.1.5.2 in Season 21

Update 7.1.5.2 kommt am 01. August

Das bringt das Update heute: Bungie arbeitet permanent daran bekannte Probleme und Fehler in Destiny 2 zu identifizieren und zu beheben. Das Update wird daher wieder einige dieser Fehler angehen. Im Fokus steht auch ein Problem, das im Verlauf der Sonnenwende-Quest nach der Veröffentlichung von Update 7.1.5.1 entdeckt wurde und dafür sorgt, dass ein Popup-Fenster den Questfortschritt blockiert, wenn die gesamte Rüstung eines Charakters wieder entfacht wird.

Ansonsten stehen noch diese Dinge auf der Bungie-Updatelist:

In den Sammlungen fehlen mehrere Sonnenwende-Gegenstände.

Bungie musste eine Leistungsoptimierung vorübergehend abgeschaltet, die bei einigen transparenten Objekten auf NVIDIA-Karten der Serie 3000/4000 visuelles Flackern verursachte.

Die Sonnenwende-Herausforderung „Auf dem Schleudersitz“ erhält keinen Fortschritt von allen Neomuna-Aktivitäten. Die Hüter können diese Zielvorgabe trotzdem abschließen, indem sie die Verlorenen Sektoren oder den Strike Hyper-Netz-Strom abschließen.

Bestimmte Geehrte Zenturios im Verlorenen Sektor „Vergoldetes Gebot“ sind zu hell.

Aufgrund eines Problems sind die Rüstungsmods Detonationsschub, Fokusangriff, Einschlag-Induktion und Schwungübertragung deaktiviert.

Der “Kind der alten Götter”-Leere-Warlock-Aspekt liefert nicht wie erwartet Fähigkeitsenergie oder Gesundheit.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Falls euch noch Fehler im Spiel aufgefallen sind, die hier nicht aufgeführt sind, könnt ihr diese gerne in unserem Kommentarbereich mitteilen.

Patch Notes für Wartung 7.1.5.2 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für die Wartung 7.1.5.2 in Form von Patch Notes. Diese erscheinen allerdings erst heute Abend und geben einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

MeinMMO verlinkt euch die Patch Notes in dieser Box, sobald Bungie diese veröffentlicht hat.

Bungie sagt Danke für eure Support-Unterstützung: Manche Änderungen in Destiny 2 können innerhalb von 24 Stunden umgesetzt werden, bei anderen kann es Jahre dauern.

Beides ist jedoch wichtig und braucht Zeit und Ressourcen, um sicherzustellen, dass „Spiele für alle“ auch wirklich ein Versprechen für alle bleibt. Dies teilte Bungie im letzten “This Week at Destiny 2”-Blog mit.

Daher bedankte sich Bungie, nach dem Erhalt des Games for Change Accessibility Award bei allen Spielern, die immer wieder mit ihrem Feedback dazu beitragen, das Spiel zu optimieren.

Im Rahmen des Awards wurde Bungie für Änderungen zu den Einstellungen für Farbenblindheit, dem automatischen Feuern im Nahkampf und der Photosensitivität ausgezeichnet.

Also teilt weiterhin eure Gedanken, Erwartungen und Hoffnungen zu Destiny 2, gerne auch in unseren Kommentaren. Egal, ob ihr nun leidenschaftliche Hüter seid oder neugierige Einsteiger.

Und kennt ihr bereits diesen Trick in Destiny 2? Hüter entdeckt kuriose „Funktion“ in Destiny 2, springt höher als erlaubt, kann endlos in der Luft bleiben