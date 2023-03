Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 03.03

Heute feiert Xur, der Exo-Händler aus Destiny 2, in Lightfall sein erstes Erscheinen. Ob er Neomuna vielleicht auch besucht, werden die Hüter bald erfahren. MeinMMO zeigt euch aber vorher noch sein aktuelles Angebot.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Nach dem Release des neuen DLCs haben sich die Spieler in Lightfall gestürzt. Die Warteschlangen waren nicht allzu lange und so tummelten sich bereits am Start-Abend eine Menge Spieler in der modernen Metropole der Wolkenläufer.

Die Among-Us-Kooperation von Destiny 2 ist im Trubel der ersten Woche untergegangen ist und auch der überpowerte Solar-Warlock war kaum entdeckt gleich wieder gesperrt.

Dafür sorgte Lightfall umso für einen neuen Spielerzahlen-Rekord zum Start und schon gleich das Kritik-Level zum DLC in ungeahnte Höhen. So mancher Spieler ist enttäuscht von der Erweiterung und hat diesem Umstand auch auf vielen Plattformen entsprechend kundgetan. Die Folge war, dass Bungies „Anfang vom Ende“ mit jeder Menge Spielerkritik überschüttet wurde und die wenige positiven Stimmen fast untergingen.

Für Destiny 2: Lightfall hagelt es Negativ-Bewertungen auf Steam – „Das bisher enttäuschendste DLC von allen”

Alle Infos zu Xur am 03. März 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Als Händler für rare exotische Ware in Destiny 2 stattet Xur dem Universum jeden Freitag um 18 Uhr einen Besuch ab. Um bei ihm zu shoppen, braucht ihr nur etwas Ingame-Währung, damit die Lücken in eurer Sammlung schwinden.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch wenn Xur nur noch wenige Location-Positionen auf den Zielorten aktiv nutzt, so weiß trotzdem kein Hüter vor 18 Uhr, wo er landen wird.

Xur befindet sich diese Woche in der Europäischen Todeszone, in der Gewundenen Bucht.

Hier findet ihr Xur dieses Wochenende

Xurs Inventar vom 03. – 07.03. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Selbst ganz knapp vor Lightfall wird Xur nicht müde sein Geschäft zu betreiben. Doch im Gegensatz zu Spider, der oft nur krumme Geschäfte im Kopf hat, beliefert Xur euch mit guter Ware zu vernünftigen Preisen. Das nette “Ich bin der Bote der Neun”-Gespräch gibts gratis dazu.

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Xurs Angebot vom 03. – 07. März

Waffe: Dreifaltigkeits-Ghoul – Arkus-Bogen für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Synthozeps – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +17

Erholung: +14

Disziplin: +17

Intellekt: +2

Stärke: +10

Gesamt: 62

Jäger: Schwachkopf-Radar – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +13

Erholung: +2

Disziplin: +19

Intellekt: +6

Stärke: +8

Gesamt: 65

Warlock: Klauen des Ahamkara – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +10

Erholung: +13

Disziplin: +7

Intellekt: +2

Stärke: +23

Gesamt: 65

Legendäre Rüstung: Schnappt euch diese Woche das “Simulator”-Set.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) – mit “Schnappschussvisier”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Schnappschussvisier”

Dieses Wochende keine Trials und kein Eisenbanner: Falls ihr die Prüfungen von Osiris vermisst. Diese finden an diesem ersten Lightfall-Wochenende nicht statt. Zuerst wird am 04. März das Eisenbanner veranstaltet und Trials kehren dann in der Woche 4, am 24. März, wieder zurück.

Habt ihr vor Xur heute einen Besuch abzustatten, nachdem ihr nun sein Angebot kennt? Oder farmt ihr lieber noch ein bisschen in Neomuna? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie weit ihr bis jetzt gekommen seid.

Hier zeigen wir euch noch, wie ihr euch jetzt bei anderen Hütern bedanken könnt:

Destiny 2: So könnt ihr anderen Spielern in Lightfall jetzt Danke sagen und sie bewerten