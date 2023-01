Destiny 2: Neuer Trailer zu Lightfall zeigt strahlende Neon-Stadt: „Kann es kaum erwarten, da herum zu schwingen”

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von dem Trailer? Erzählt es uns in den Kommentaren. Zudem steht der wöchentliche Reset in Destiny 2 an.

Besonders spannend wird Strang aber, weil man sich mit den Energiefäden im Stile von Spider-Man durch die Lüfte schwingen kann. So kommt eine neue Art der Fortbewegung ins Spiel die auf noch mehr Mobilität setzt – und das könnte gerade in der neuen Stadt sehr unterhaltsam werden.

So reagieren Spieler: Unter der englischen Version des Trailers auf YouTube haben sich bereits einige Fans versammelt, die gespannt auf die enthüllten futuristischen Inhalte reagieren. Gerade in Verbindung mit der neuen “Strang”-Fähigkeit könnte Neomuna ein spannender Schauplatz werden.

Den neuen Trailer inklusive des neuen Schauplatzes in all seinen Details könnt ihr euch hier anschauen:

Die Hüter müssen sich also dem Kampf stellen. Dafür steht ihnen die neue Stadt mit all ihren modernen Errungenschaften offen.

