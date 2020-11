In Destiny 2 könnt ihr jetzt eine alte Hexe austricksen, die einen der begehrtesten Triumphe aus den Dungeons sonst nur an knallharte Solo-Spieler rausrückt.

Um diesen Triumph geht’s: In den beliebten Dungeons aus Destiny 2 könnt ihr eure Stärke als Hüter beweisen und euch auf Wunsch völlig alleine durch die Aktivität kämpfen. Das ist alles andere als einfach, denn auch in alten Dungeons skaliert die Schwierigkeit mit.

Für alle die sich da tatsächlich durchbeißen gibt’s einen speziellen Triumph und obendrauf ein Emblem. Damit auch alle sehen können, was ihr für ein harter Knochen seid.

Im Zerbrochen Thron aus Forsaken heißt der entsprechende Triumph „Einsame Sache“.

Den haben laut Warmind.io nur 0,7 % aller Hüter errungen. Dafür müssen die Spieler vom Start bis zum End-Kampf solo unterwegs sein.

Das dazugehörige Emblem heißt „Die ewige Rückkehr“ und spielt auf die Lore des endlosen Fluchs der Träumenden Stadt an.

Das ist das Emblem „Die ewige Rückkehr“

Alle für einen – so holt ihr als Team den Solo-Triumph

Deswegen so einfach wie nie: Wie mehrere Spieler berichten (via reddit) gibt es den begehrten Triumph nun nicht mehr nur für Solo-Abschlüsse. Ihr könnt den Zerbrochenen Thron normal mit 3 Hütern spielen und am Ende gibt’s nach dem Ableben vom finalen Boss Dûl Incaru den Triumph (Titelbild).

Hakt den dann im Triumphe-Tab ab und erhaltet das Emblem – wir sagen auch keinem, woher ihr es habt. Wenn ihr noch nie im Zerbrochenen Thron wart, empfehlen wir euch den Ausflug sowieso. Also versammelt euren Einsatztrupp.

Beachtet dabei: In der Community melden sich Spieler, dass der Drop bei ihnen nicht garantiert war oder das nicht der ganze Einsatztrupp beim ersten Versuch den Triumph bekamen. Es spielt aber wohl keine Rolle, wer dabei der Team-Leader ist.

Ihr solltet euch mit euren Durchläufen aber beeilen, denn Bungie geht die Fehler die sich mit Beyond Light ins Spiel geschlichen haben nun nach und nach an. Heute, am 19.11. kommt schon das nächste Update.





In den Dungeons warten abwechslungsreiche Aufgaben und eindrucksvolle Bosse

Warum sind Dungeons so beliebt?

Die Dungeons gelten für viele Spieler als die besten Inhalte, die Destiny 2 zu bieten hat. Sie sind quasi kleine Mini-Raids, die man aber mit einem Einsatztrupp aus bis zu 3 Hütern angeht. Hier warten dann fiese Bosse, knifflige Sprungpassagen und Rätsel.

Aber vor allem lieben die Spieler die zum Schneiden dicke Atmosphäre. Bisher gibt es 3 solcher Dungeons, die sich komplett vom Setting unterscheiden:

Der Zerbrochene Thron wirkt wie eine Albtraum-Märchenwelt, in der ihr den höchsten Turm besteigt und versucht einen alten Fluch zu brechen

Die Grube der Ketzerei ist wie eine Ork-Festung aus dem Herrn der Ringe, die euch tief unter die Oberfläche des Mondes führt und einen gewaltigen Ritter mit brennendem Schwert beheimatet

Die Prophezeiung spielt mit der Realität, mit oben und unten sowie Licht und Schatten – hier herrschen die Gegensätze

