Einer der größten Bosskiller-Waffen aus Destiny 2 kehrt bald dank neuer Buffs zur alten Stärke zurück

In Destiny 2 gab es viele Metas, um Bosse zum Schmelzen zu bringen, doch eine stach besonders hervor: die Anarchie mit doppelten Slug-Pumps. Bungie zerstörte diese Meta vor langer Zeit, doch jetzt dank neuer Buffs könnte die Waffe erneut erstrahlen.

Was war das für eine Meta? Mit dem DLC der „Schwarzen Waffenkammer“ haben Spieler viele neue Waffen spendiert bekommen, darunter den exotischen Granatenwerfer „Anarchie“. Dieser konnte nur ergattert werden, wenn man mit etwas Glück den Raid „Geisel der Vergangenheit“ abschloss.

Die Waffe galt als wahrer DPS-König, denn Spieler hefteten Arkus-Minen auf Bosse, um während einer Damage-Phase mit doppelten Schrotflinten noch mehr Schaden auszuteilen. Das ließ viele Endgegner wie Taniks oder Gahlran schmelzen und eroberte so die Meta von Destiny 2.

Zum Übel aller wurde genau deshalb die Waffe von Bungie generft, und zwar so heftig, dass sie sich nicht mehr in Bosskämpfen lohnen würde. Viele Spieler warfen also ihren Granatenwerfer in den Tresor und nutzen andere Meta-Waffen. Nun, eine lange Zeit später, ist es wieder so weit. Anarchie könnte mit kommenden Buffs zurückkehren und sich durch die Meta kämpfen, doch sind die Buffs stark genug?

Buffs bringen die Anarchie wieder zur alten Stärke zurück

Was wird angepasst? Bungie hat in ihrem TWaB viele Waffenanpassungen angekündigt, die mit Update 7.3.5 an den Start gehen sollen. Darunter wurde eine Anpassung genannt, die Granatenwerfer mit einem Trommelmagazin betreffen sollen. Je nachdem, was für ein Granatenwerfer ihr führt, wird die Reserve eurer Munition erhöht. Entweder um 6 oder 10 Kugeln.

Auf Reddit spekulieren Spieler, dass die RPM, also die Rounds per Minute ausschlaggebend sind, welche Waffe die 6+ Munition und welche 10+ Kugeln erhalten werden. Spieler glauben, dass 120 RPMs weniger Kugeln spendiert bekommen und die 150er und somit auch die Anarchie, die vollen 10 zusätzlichen Patronen erhalten werden.

Beachtet man das und die vorigen Schadens-Buffs, die Spieler durch die vergangenen Season aufgezählt haben, wird die Anarchie dasselbe Level erreichen, wie sie es damals zur „Schwarzen Waffenkammer“ hatte.

Wird die Anarchie wieder Meta werden? Das ist sehr unwahrscheinlich. Die Anarchie wird, wenn das Update zu den Magazinen ausgerollt wurde, dasselbe Level erreichen wie damals vor seinem Nerf doch durch den Powercreep gibt es viel bessere Optionen, um Schaden an Bossen zu drücken.

Es ist gut möglich, dass viele Nostalgiker ihre doppelten Schrotflinten auspacken werden, um gemeinsam mit der Anarchie ihre Swap-Strategie auszuführen, doch auf langer Dauer wird sich das mit der derzeitigen Meta nicht wirklich durchsetzen. Dennoch kann die Anarchie mit einem solchen Update ihre Stärke in Dungeons oder Dämmerungen entfalten und sollte so auch mit starken Kontrahenten der derzeitigen Meta mithalten.

Was haltet ihr davon, dass die Anarchie bald wieder so stark wie damals sein wird? Werdet ihr wieder eure Waffe aus dem Tresor packen oder haltet ihr nichts davon?

