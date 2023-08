Jurassic Park trifft auf Alien Isolation – Neues Online-Koop erscheint auf Steam, lässt euch gegen hungrige Dinosaurier zusammenarbeiten

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Die Reaktionen auf den Trailer sind auf Youtube größtenteils positiv. So schreibt bluej5033, dass „er das Spiel schon lange verfolgt und nicht erwarten kann es zu spielen“. Viele User schließen sich dieser Meinung an, aber hoffen auch auf eine Verbesserung der Performance bis zum Release.

Auf eurer Mission stellen sich euch gefährliche Dinosaurier in den Weg, die es euch durch künstliche Intelligenz nicht gerade einfach machen werden. Ähnlich wie in Alien Isolation wird das Verhalten der Kreaturen nur wenig vorhersehbar sein. Die Dinos werden nicht nur eure Verstecke absuchen oder anhand eures Geruches die Fährte aufnehmen, sondern euch ebenfalls im Rudel jagen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to