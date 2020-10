Dead by Daylight versagt im wichtigsten Augenblick des Jahres

Halloween und Dead by Daylight sind eigentlich ein perfektes Paar. Doch in diesem Jahr haben die Entwickler das „Event“ mit Anlauf gegen die Wand gefahren.

Erst gestern haben wir über die neuen Skins berichtet, die in Dead by Daylight jetzt verfügbar sind. Sie sind Teil der neuen Halloween-Kollektion, die das alljährliche Halloween-Event in Dead by Daylight begleiten sollen. Jetzt ist das Event live und die Spieler sind sauer. Das Event ist für viele eine Enttäuschung.

Was ist das Problem? Die Spieler von Dead by Daylight waren es über Jahre gewohnt, dass man sich zumindest einen der neuen Skins durch eine zusätzliche Währung erspielen kann. In 2020 ist das jedoch nicht der Fall. Sämtliche Skins können nur für den Einsatz von Echtgeld oder der bekannten Ingame-Währung gekauft werden. So viele Blutscherben zu farmen dauert aber gut und gerne mehrere Hundert Stunden Spielzeit und hat nichts mit dem Halloween-Event zu tun. Man wird also zur Kasse gebeten.

Die Skins sind fantastisch. Die Art, wie man sie bekommen kann, leider nicht.

Was kann man im Spiel neues tun? Auch die Neuerungen im Spiel sind gering. Zwar gibt es ein paar Event-Addons für Killer und Überlebende, doch auch die enttäuschen. Überlebende können ihre Taschenlampe modifizieren oder sich einen einmaligen Speedboost geben, während Killer ihre spezielle Fähigkeit gegen einen kurzen Sprint eintauschen können. Damit hat man die Fähigkeit des Killers Fäule für eine Benutzung. Vor allem das Killer-Addon fühlt sich eher nach einem schlechten Witz an. Während des Sprints kann man nämlich nicht angreifen und danach ist das Addon verbraucht. Freude hat daran – zumindest im Subreddit – kaum jemand.

So war es früher: In den vergangenen Jahren gab es immer eine optionale Währung. Die Spieler konnten Serum sammeln. Mal ging das über das „Melken“ von ekligen Pflanzen, mal über das Abschließen von besonderen Herausforderungen. Es gab genug Serum, dass zumindest jeder Spieler sich eines der coolen Halloween-Sets erspielen konnte, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Wer alle Sets wollte, musste zahlen, aber zumindest das persönliche Lieblingsset konnte sich jeder kostenlos ergattern.

Community zieht an einem Strang: Immerhin muss man den Entwicklern zu Gute halten, dass sie es – vermutlich zum ersten Mal in der Geschichte des von Dead by Daylight – geschafft haben, alle Spieler auf eine Seite zu bringen. Ein Blick ins Subreddit von Dead by Daylight offenbart, wie unbeliebt der Patch und das Event ist. Sowohl Killer als auch Überlebende beschweren sich und alle sind sich einig, dass Halloween 2020 eine Katastrophe ist. Entsprechend viele Memes und Kritiken finden sich gerade in den sozialen Medien.

Und wenn man es schafft, die Community von Dead by Daylight zu einen, die sich sonst immer gegenseitig zerfleischt, dann ist das schon eine beachtliche Leistung. Leider keine, auf die man gerade stolz sein kann.

Cortyn meint: Es ist mir absolut unbegreiflich, wie die Entwickler von Behaviour dieses Event so gegen die Wand fahren konnten. Halloween sollte für ein Spiel, das auf Horror und Grusel basiert, die wichtigste Zeit des Jahres sein. Jetzt, in der unheimlichen Jahreszeit, könnte man neue Spieler begeistern und alten Spielern zeigen, was das Spiel so gut kann. Stattdessen gibt es ein Event, das die Bezeichnung nicht einmal verdient hat und keine Möglichkeit, eines der Sets zu erspielen wie in den Vorjahren. Verständnis habe ich dafür wenig und meine Lust, das Spiel in dieser Zeit zu zocken, ist damit auch im Keim erstickt worden.

Wie seht ihr das? Findet ihr die Entwicklung auch schlimm? Oder zockt ihr einfach mit einem der 21 Killer drauf los und stört euch nicht daran?