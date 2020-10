Es wird ekelig in Dead by Daylight. In den neusten Skins wurden gleich 4 Menschen zu einer Monstrosität verarbeitet – aber es gibt auch hübsche Neuerungen.

In den verschiedensten Spielen laufen gerade Halloween-Events, immerhin hat die gruseligste Zeit des Jahres begonnen. Da darf auch das Horror-Spiel Dead by Daylight nicht fehlen, das gerade erst seinen neusten Patch bekommen hat. Das Update 4.3.0 ist dabei ein sogenannter Mid-Chapter-Patch, der vor allem Verbesserungen in Form von Grafik-Updates, Balancing und neuen Skins mit sich bringt. Und diese Skins sind vor allem eine Sache: Verdammt ekelig.

Was sind das für Skins? Die Skins gehören zum „Hallowed Blight“-Event, das jedes Jahr in Dead by Daylight stattfindet. Hier gibt es immer wieder besonders ekelige oder fürchterliche Skins. Vermutlich wird man einen Teil der Skins auch wieder über das Halloween-Event bzw. den neuen Tome freischalten können, ohne Echtgeld zu bezahlen. So war es zumindest in den Jahren zuvor. Spieler konnten sich hier zumindest eines der Skin-Sets erspielen, der Rest musste mit Ingame- oder Premium-Währung gekauft werden.

Die Skins der Überlebenden sehen eher harmlos aus – aber auch cool.

Warum sehen die Skins so ekelig aus? Halloween ist für Dead by Daylight immer ein besonderes Event. Die merkwürdigen, unheimlichen Pflanzen sind seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der Geschichte rund um den merkwürdigen Entitus. Der neuste Killer, die Fäule, hat sich diese Pflanzen zunutze gemacht und daraus ein Serum hergestellt, das er sich am Ende sogar selbst injiziert hat. Zuvor hat er mit dem Serum an anderen Killern experimentiert, die dadurch ekelerregend mutiert wurden. Dieses Jahr gibt es drei Neuzugänge bei der Verderbnis:

Scorched Ghost Face

True Blight

Chimeric Horde

Die Skins könnt ihr in einem kleinen Vorstellungstrailer sehen:

Vor allem der Legion-Skin (Chimeric Horde) ist dabei besonders ekelig. Eigentlich besteht die Legion aus vier unterschiedlichen Jugendlichen, die in diesem Skin jedoch alle zusammengefügt wurden. Mit einem Gesicht am Hinterkopf, zwei weiteren Gesichtern auf dem Bauch und einem dritten Arm ist dieser Killer nun noch gruseliger als bisher.

Aber auch der Fäule-Skin ist unheimlich und lässt es wohl noch absurder aussehen, wenn der Killer mal wieder gegen Wände rennen muss.

Was steckt noch im Patch? Das Update 4.3.0 brachte ansonsten noch die grafische Überarbeitung der Karten des MacMillan Estate. Die Maps wurden auf den neusten Stand der Technik gebracht und sehen nun deutlich hübscher aber auch dunkler aus, wie dieser Trailer hier zeigt.

Zuletzt wartet auch ein neuer Tome mit vielen neuen Herausforderungen, Aufgaben und freischaltbaren Cosmetics. Wer darauf keinen Wert legt, kann zumindest Blutpunkte erspielen, um mehr Items und Perks freizuschalten und seine Charaktere schneller im Level steigen zu lassen.

Was haltet ihr von den neuen Skins? Findet ihr die ansprechend und passend? Oder sind die so gar nicht euer Ding?