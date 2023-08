Neues Open-World-Spiel will Genshin Impact und Valheim vereinen – Der Trailer kommt gut an, doch nach der Beta hagelt es Kritik

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Wer gerne in Fantasywelten mit verschiedenen Gebieten und Kämpfen eintaucht und nebenbei seine eigene kleine Heimat aufbauen will, für den ist Dawnlands vielleicht genau das richtige Spiel.

Was kommt gut an? Natürlich gibt es neben der Kritik auch einige positive Aspekte, die den Beta-Testern aufgefallen sind.

Heute startete Version 4.0 in Genshin Impact mit neuen Bannern und Charakteren – Alle Infos in 2 Minuten

Jetzt nach dem Beta-Test gibt es erste Bewertung auf Steam und die sind lediglich „ausgeglichen“. In den Rezensionen hagelt es vor allem Kritik an der Performance des Spiels, der Entscheidung, viele Quests mit langen Wartezeiten zu versehen, und es für Free2Play-Spieler nicht sehr lohnend gestaltet zu haben.

Ein Dämonen-Lord ist mit seinen Monstern und Bestien in die Welt eingefallen und die Göttin fordert ihre Krieger dazu auf, diesen unerschrocken zu bekämpfen. Ihr übernehmt die Rolle eines solchen Helden und bereist gemeinsam oder in einer Gruppe die Welt, um der Göttin beizustehen.

Was ist das für ein Spiel? Dawnlands ist Open-World-Survival-Spiel mit Rollenspiel-Elementen, das am 09. August 2023 für den PC auf Steam erschienen ist.

