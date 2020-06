Die ursprünglich für diese Woche geplante Season 4 in Call of Duty: Modern Warfare & Warzone wurde wegen den Unruhen in den USA verschoben. Das löste eine neue Diskussion um ein länger bestehendes Problem in dem Shootern aus: rassistische Spielernamen.

Darum wurde die Season verschoben: Aufgrund der aktuellen Situation in den USA wurden bereits einige geplante Ereignisse verschoben. Das gilt etwa für den Release der Season 4 in Call of Duty, unter anderem aber auch für ein PS5 Reveal-Event und einen Fortnite-Skin.

Die Veranstalter sagen zu den Verschiebungen, dass dies nicht die Zeit für solche Events sei und andere Themen im Mittelpunkt stehen sollten. So hieß es etwa in einem offiziellen Statement auf dem „Call-of-Duty“-Twitter-Account:

„Während wir uns alle darauf freuen, neue Seasons bei Modern Warfare, Warzone und Call of Duty: Mobile zu spielen – jetzt ist nicht die Zeit. Wir verschieben die Launches der Modern Warfare Season 4 und der Season 7 von Call of Duty: Mobile auf ein späteres Datum. Jetzt ist die Zeit dafür, dass jene, die für Gleichheit, Gerechtigkeit und Änderungen einstehen, gesehen und gehört werden. Wir stehen an eurer Seite.“

Die Vereinigten Staaten erleben im Moment Zeiten des Aufruhrs, seit am 25. Mai der 45-jährige Afroamerikaner George Floyd während eines Polizeieinsatzes in Minneapolis ums Leben gekommen ist.

Season 4 wird zu einem späteren Zeitpunkt starten

Spielernamen sorgen für Kritik

Hier sehen Spieler ein Problem: Im Zuge der Verschiebung entstand in der CoD-Community eine Diskussion um die Problematik rassistischer Spielernamen. Der Vorwurf: Während die Entwickler in ihrem Statement zur Verschiebung hervorheben, die Aufmerksamkeit auf jene legen zu wollen, die für Gleichheit einstehen, trifft man im Spiel selbst immer wieder auf Spieler mit rassistischen Namen.

„In den letzten 7-8 Monaten hatten Leute extrem beleidigende und rassistische Benutzernamen, und dennoch haben wir nichts Wesentliches über ihre Versuche gehört, dieses Problem zu lösen“, heißt es etwa in einem Post auf der Diskussionsplattform Reddit. (via reddit).

Es gibt Kritik, dass solche Namen nicht hinreichend über ein Ingame-Tool gemeldet werden könnten und entsprechende Konsequenzen wie Banns nicht vorgenommen würden. Das ist für die Spieler teilweise schwer nachzuvollziehen:

„Im Ernst. Es ist verrückt, einige der Namen zu sehen, die durchgehen. Gleichzeitig konnte ich mein Regiment wegen des Wortes ’naked‘ nicht ‚Naked Wookiees‘ nennen“, berichtet ein User (via reddit).

„Wenn sie etwas bewirken wollen, müssen sie alle rassistischen Namen verbieten“, erklärt ein weiterer User (via reddit). Der habe nichts dagegen, dass sie die Season verschieben, gleichzeitig sei die Verschiebung aufgrund der Lage aber seltsam „wenn man den Spielern monatelang erlaubt, Namen mit dem n-Wort und andere rassistische Verunglimpfungen zu verwenden und nichts dagegen zu unternehmen.“

Im Forum reddit finden sich zahlreiche Postings, in denen Screenshots von „Call of Duty“-Spielern mit üblen rassistischen Namen zu sehen sind. Diese Screenshot bekommen zehntausende von Upvotes.

Viele Spieler wünschen sich hier konsequenteres Vorgehen – auch im Sinne der aktuellen Diskussion. Eine große Bannwelle gab es Ende April – die sollte allerdings in erster Linie Cheater treffen.

MeinMMO, GameStar und GamePro positionieren sich solidarisch zur ‚Black Lives Matter‘-Bewegung und tolerieren keinerlei Diskriminierung. Und wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in unseren Communitys für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen. Passt auf euch auf.