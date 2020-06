Infinity Ward, die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone haben nach lauter Kritik an rassistischen Spielernamen nun angekündigt, mehr gegen Rassismus zu unternehmen. Dafür sei in ihrem Spiel kein Platz.

Warum überhaupt der ganze Wirbel? Nachdem Ende Mai der Afro-Amerikaner George Floyd während eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA ums Leben gekommen war, kam es dort zu landesweiten Unruhen in vielen Großstädten. Viele Menschen gehen seitdem auf die Straße und protestieren gegen Rassismus sowie übertriebene Polizei-Gewalt.

Auch Infinity Ward und Activision bezogen wie viele andere Branchengrößen klar Stellung und verschoben aus diesem Grund die Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone sowie die neue Season von CoD: Mobile.

Was hat es mit der Kritik auf sich? Dafür gab es seitens der Spieler jedoch nicht nur Verständnis, sondern auch Kritik. Nicht jeder konnte diese Entscheidung sowie deren Beitrag zur Lösung des Problems nachvollziehen.

So manch einer warf den Entwicklern zudem Scheinheiligkeit vor. Diese würden mit der Season-Verschiebung ein Zeichen setzen wollen, dabei sei ihr Spiel jedoch schon seit Launch voll mit rassistischen Namen – und dagegen würden die Entwickler kaum etwas unternehmen.

Sogar das Opfer George Floyd wird von manchen respektlos verhöhnt (Quelle: reddit-User PandoraGott)

„Kein Platz für rassistische Inhalte in unserem Spiel“

Das sagen die Entwickler zu der Kritik: Diese Kritik bliebt nicht ungehört, es folgte eine schnelle Reaktion der Entwickler. Diese äußerten nun auf Twitter.

Dort erklärten sie, dass sie zwar bereits seit dem Launch von CoD: Modern Warfare gegen dieses Problem vorgehen. Täglich würden tausende Spieler mit rassistischen und Hass-orientierten Namen gebannt werden. Gleichzeitig gestanden die Entwickler aber auch ein, dass sie dabei einen besseren Job machen müssen und entschuldigten sich für das Problem bei den Spielern.

„Es gibt keinen Platz für rassistische Inhalte in unserem Spiel“, so das Statement.

So will Infinity Ward den Rassismus im Spiel bekämpfen: Außerdem stellte Infinity Ward auch konkrete Maßnahmen vor, wie man gegen Rassismus im Spiel vorgehen möchte. Dazu zählen:

Es werden zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt, rassistische Inhalte besser überwachen und erkennen zu können.

Es wird ein zusätzliches Melde-System im Spiel eingeführt, damit die Bann-Zahl pro Stunde erhöht werden kann.

Es werden weitere Ingame-Verbesserungen am Spiel in Betracht gezogen, durch die das Melden von Verstößen erleichtert werden soll.

Es werden zusätzliche Filter sowie Einschränkungen für Spielernamen eingeführt.

Die Anzahl permanenter Banns wird erhöht, um Wiederholungstäter besser auszusieben.

Einige weitere Beispiele für rassistische Namen (Quelle: Twitter-User @slapyamamas)





So reagieren die Spieler: Die Maßnahmen und das Statement kommen bei vielen gut an, der Tweet erhielt bereits fast 32.000 Likes (8:30 Uhr, 04.06.). Viele freuen sich, dass der Aufschrei der Community die Entwickler zum Handeln bewegen konnte. Doch es gibt auch Kritik.

So kreiden einige Spieler den Entwicklern an, erst wirklich tätig zu werden, nachdem die ganze Sache sich nun zu einer nationalen Tragödie entwickelt hat. Das Problem sei aber alles andere als neu und das Spiel bereits auch ein halbes Jahr alt.

Wiederum andere interessiert das alles nicht. Sie können die Verschiebung und das ganze Drumherum immer noch nicht nachvollziehen und fordern einfach nur die Season 4.

MeinMMO, GameStar und GamePro positionieren sich solidarisch zur ‚Black Lives Matter‘-Bewegung und tolerieren keinerlei Diskriminierung. Und wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in unseren Communitys für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen. Passt auf euch auf.

Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr das gut und wichtig, dass nun härter gegen Rassismus im Spiel vorgegangen wird? Oder wollt auch ihr einfach nur, dass die Season 4 veröffentlicht wird? Übrigens, alles, was wir bisher zur Season 4 wissen, findet ihr hier: CoD MW & Warzone: Season 4 Start – Alle Fakten, Leaks, Gerüchte