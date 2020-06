Entwickler Epic Games hat die Vorstellung des geplanten Fortnite-Skins für die Twitch-Streamerin Kathleen „Loserfruit“ Belsten verschoben, wie die Streamerin sagt. Grund sind offenbar die Unruhen in den USA. Die Situation könnte zu einer Verschiebung des Starts der Season 3 führen. Das geplante Live-Event könnte geschmacklos wirken.

Um diesen Skin geht: Es war bislang nicht offiziell, aber nach Leaks war klar: Die australische Twitch-Streamerin Loserfruit würde ihren eigenen Skin in Fortnie erhalten. Das ist eine besondere Ehre, die bislang nur Tyler „Ninja“ Blevins zuteil wurde. Der hatte furchtbar genörgelt, bis es im Januar 2020 endlich soweit war.

Loserfruit hat jetzt auf Twitch bestätigt, dass sie tatsächlich einen Skin bekommen sollte und zwar heute am 3. Juni.

Sie sollte heute eigentlich ihren eigenen Skin bekommen.

„Nicht die richtige Zeit“

Darum wurde der Skin verschoben: Wie die Streamerin sagt, hätten sie und Epic Games jedoch kurzfristig entschieden, dass es nicht an der richtigen Zeit sei, den Skin zu veröffentlichen.

Dahinter stecken sicher die Unruhen in den USA. Die Vereinigten Staaten erleben im Moment Zeiten des Aufruhrs, seit am 25. Mai der 45-jährige Afroamerikaner George Floyd während eines Polizeieinsatzes in Minneapolis ums Leben gekommen ist.

Die Umstände in den USA haben dazu geführt, dass Call of Duty: Warzone seinen Season-Start verschoben hat, zudem hat Sony den Reveal der PS5 auf unbestimmte Zeit nach hinten gerückt.

Fortnite: Start der Season 3 und Live-Event am Samstag fraglich

Was ist mit Season 3? Eigentlich soll jetzt am Samstag, dem 6. Juni, ein großes Live-Event in Fortnite stattfinden. Das sollte der krönende Abschluss der Season 2 sein.

Ursprünglich sollte das bereits letzte Woche passieren, wurde dann aber kurzfristig verschoben.

Wenn Epic die Situation in den USA als so gravierend einschätzt, dass man den Reveal eines besonderen Skins verschiebt, ist es gut möglich, dass das Live-Event und damit der Start der Season 3 noch einmal nach hinten verschoben werden.

Gerade weil das Live-Event ein „Doomsday-Szenario“ umfasst, also mit Zerstörung zu tun hat, scheint es unwahrscheinlich, dass Fortnite dieses Event wirklich jetzt am Samstag veranstaltet. Offenbar ist geplant, dass die Gegend um „The Agency“ in der Mitte der Fortnite-Karte verwüstet wird.

Die Season 3 könnte im Zeichen des Wassers stehen.

Viel ist im Moment noch nicht über die Season 3 im Chapter 2 von Fortnite bekannt. Es halten sich aber hartnäckig die Gerüchte, es könnte eine „Wasser-Saison“ werden.

