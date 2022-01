CoD Warzone startet Mid-Season – Ändert 10 Waffen und bringt neuen Beutegeld-Modus

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was ist das für ein Beutegeld-Modus? Vanguard Beutegeld steht euch zum Start als 3er zur Verfügung. In dem Modus könnt ihr nur Vanguard-Waffen verwenden und die Flugzeuge sind aktiviert.

Wie bekommt man die neue Welgun? Die Aufgabe ist auf den Multiplayer von Vanguard zugeschnitten und verlangt von euch viele Kills für Warzone-Maßstäbe. In einem Battle Royale ist die Aufgabe sehr schwierig, in Beutegeld aber durchaus möglich:

Wofür stehen die Rückstoß-Werte? In einem vorherigen Update haben die Entwickler erklärt, was die verschiedenen Arten von Rückstoß genau bedeuten:

Das waren alle bekannten Änderungen bei den Waffen von Warzone in der Mid-Season 1. Wollt ihr selbst einen Blick auf die englischen Patch Notes werfen, findet ihr sie hier (via ravensoftware.com) .

Die Entwickler weisen darauf hin, dass noch weitere Fixes in der Pipeline stecken für zeitnahe Updates. Darunter ein Problem mit dem Home-Button auf Xbox und Instabilität aufgrund von besonderen Symbolen in euren Clan-Tags. Woran die Entwickler arbeiten, könnt ihr auf ihrem Trello-Board prüfen ( englisch via trello.com ).

Was ist mit CoD Vanguard? Die Mid-Season des aktuellen CoD-Bezahltitels kam schon gestern, am 12. Januar. Die Patch Notes findet ihr hier.

Das kostenlose Battle Royale Call of Duty: Warzone geht in die nächste Runde und hat das Mid-Season-Update 1.51 veröffentlicht. Die Highlights sind Waffen-Anpassungen, eine respektable Liste mit Bugfixes und eine neue Art, den Beutegeld-Modus zu erleben. MeinMMO hat die Patch Notes auf Deutsch.

Insert

You are going to send email to