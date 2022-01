Top-Streamer hat die Schnauze voll von CoD Warzone – Tobt in epischem Wutanfall

Call of Duty: Warzone verliert nach wie vor Top-Streamer an die Konkurrenz. Doch einige Fans, wie TimTheTatman, sind nach wie vor dem Spiel treu. Doch durch ein dummes Missgeschick und andere Ärgernisse hat selbst dieser Streamer die Schnauze voll und fühlt sich wie ein Clown.

Was ist passiert? Der Streamer TimTheTatman war in der Warzone unterwegs und schaffte es unter die Top 6. Da er unterwegs gestorben war, musste er respawnt werden und als er absprang, sah er einen niedergestreckten Gegner beim Landeplatz liegen.

Also landete er geschickt neben dem Kerl und wollte ihn exekutieren. Doch als er den zugehörigen Knopf halten wollte, wurde nicht die Finisher-Animation ausgelöst. Vielmehr „zog“ sein Avatar seine Fäuste und der Streamer konnte nur ineffektiv auf den Gegner einprügeln.

Dass er eigentlich nach dem Spawn zumindest eine Pistole haben sollte, wurde vom Spiel irgendwie „vergessen“.

Der Feind wiederum konnte sich in dieser Zeit wieder heilen und den Streamer dann mit einem Headshot aus dem Spiel ballern.

Das wiederum führte zu einem absoluten Meltdown bei TimTheTatman, der daraufhin minutenlang den Bildschirm anbrüllte.

Wer ist TimTheTatman? TimTheTatman heißt eigentlich Tim Betar und ist 31 Jahre alt. Er begann seine Streaming-Karriere 2012 mit Fortnite und war damals mit dem legendären Ninja unterwegs. Später wechselte er zu CoD und wurde dort noch größer. Vor seinem Wechsel zu YouTube war er unter den Top-10 der Streamer auf Twitch. TimTheTatman verkörpert eher den gemütlichen, tollpatschigen Gamer-Typ , der einen guten Konterpunkt zu extrem kompetitiven Streamern wie Dr Disrespect oder Ninja darstellt.

Streamer fühlt sich wie ein Clown und braucht Sauna mit Eukalyptus-Öl

Wie ging die Szene weiter? TimTheTatman, der eigentlich kein cholerisches Temperament hat, war außer sich vor Zorn. Der sicher geglaubte Sieg wurde ihm durch einen komischen Glitch genommen und die Runde war verloren. Seinen Wutausbruch könnt ihr am Ende dieses Clips sehen.

TimTheTatman wütete lang und breit gegen das Spiel und meint, dass es ihm nun echt erstmal reiche:

Ich bin echt fertig, Alter… Ich hör auf, Bro, ich hör einfach auf! Warum kann ich in diesem Spiel nichts tun? Ich bin fertig. Ich muss eine Pause einlegen. Ich muss irgendwo hingehen, ich weiß nicht wohin. Warum funktioniert eigentlich nichts in diesem Spiel, Bro? Dieses Spiel ist einfach total im Eimer.

Das tragische daran ist aber laut dem Streamer, dass er Warzone eigentlich liebt und nix anderes Spielen will. Ein Wechsel zu Apex Legends, den viele andere Streamer vollzogen haben, käme für ihn nicht in Frage:

Das Schwierigste daran ist, dass ich das Spiel wirklich liebe. Das tue ich, ich liebe Warzone, aber heilige Scheiße! Was soll ich denn jetzt noch spielen? Ich will nicht Apex Legends spielen, ich will nicht Minecraft spielen. Was soll ich denn sonst spielen? Es gibt nichts anderes, aber dann ist Warzone einfach nur …

Weiter in seiner Wutrede offenbart der Streamer, das er eigentlich jede Selbstachtung verlieren würde, wenn er jetzt noch weiterspiele:

Ich müsste weggehen, einen Schritt zurücktreten und in den Spiegel schauen. Ich sollte mir eine Clownsnase aufsetzen und mich selbst anstarren, weil ich dieses Spiel weiter spiele.

Daraufhin blendete jemand Clownsmusik in den Stream ein, was von TimTheTatman sehr rüde abgebrochen wurde.

Hört TimTheTatman jetzt mit Warzone auf? Wohl eher nicht. Denn er selbst sagt ja schon im Stream, dass er Warzone eigentlich liebt und keine anderen BR-Games zocken will. Aber für den Abend war wohl Schluss, denn am Ende erklärt er, dass er jetzt wahrscheinlich in eine ruhige Sauna mit entspannendem Eukalyptusöl gehen wird.

TimTheTatman ist übrigens nicht allein mit seiner Kritik an Warzone. So kam das erste große Update 2022 nicht gut an.