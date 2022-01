CoD Warzone enttäuscht mit erstem Update 2022 – „1 von 100 Problemen gelöst“

In der Nacht vom 05. auf den 06. Januar kam ein kleines Update für Call of Duty: Warzone. Der Patch überzeugt jedoch nicht – es gab 3 Bugfixes und eine Gameplay-Änderung. MeinMMO zeigt euch Patch Notes und Reaktionen.

Das Wichtigste in Kürze:

Das kostenlose Battle Royale Call of Duty: Warzone leidet seit der Einführung einer neuen Map unter massiven Problemen.

Unsichtbare Skins, Konsolen-Performance, grafische Probleme – Warzone ärgerte viele Spieler über die Feiertage

Die Erwartungen an das erste Update 2022 waren groß. Der Patch konnte die Hoffnungen jedoch nicht erfüllen

CoD Warzone: Update 05.01. – Patch Notes

Wann kommt das Update? Der Patch ist bereits online und steht zum Download bereit.

Wie groß ist das Update? Es ist nur ein kleines Daten-Paket. Auf den Konsolen lädt das Update beim Spielstart.

Was hat sich geändert? Die Entwickler von Raven Software haben die spärlichen Patch Notes auf Twitter veröffentlicht. Insgesamt gibt es 4 Einträge:

Gameplay In den Vanguard-Modi dauert das Schussverkauf-Event jetzt so lange wie der Kreis-Zyklus, in dem das Event gestartet ist.

Bugfixes Probleme mit der Kollision auf Caldera gefixt, die Spieler zu ihrem Vorteil ausnutzen konnten Fehler entfernt, der dazu führte, dass kostenlose Loadout-Kisten von allen Teams auf demselben Platz landeten Der kaputte „Erwacht“-Skin von Francis wurde repariert – der Skin konnte unsichtbar machen



Welche Dinge werden demnächst gefixt? Mit dem kleinen Update kam nun der erste Schwung mit Änderungen nach den Feiertagen ins Spiel.

Zusätzlich haben die Entwickler weitere Dinge angesprochen und ihr Trello-Board aktualisiert (via trello.com). Auf dem Board sammeln die Warzone-Macher Fehler, an denen sie arbeiten. Mit dabei sind unter anderem:

Maus-Invertierung auf den Konsolen

Nicht sichtbare Waffen-Modelle von Vanguard-Waffen

Wurfmesser geben Vorteile beim Respawn

Die doppelten OP-Schrotflinten werden generft

Spiel kann an der Buy-Station crashen

Xbox-Spieler können ohne Xbox-Live-Gold nicht spielen

Spieler bekommen zu wenig Waffen-XP

Die inkonsistente Audio-Ausgabe soll verbessert werden

Performance-Probleme auf den PlayStation-Konsolen

„Dämonen-Waffen“-Bug

Spieler enttäuscht vom ersten Update 2022

Wie kommt der Patch bei den Spielern an? Unter dem Tweet zu dem Patch gibt es viele unzufriedene Kommentare. Nach der langen Update-Pause waren die Erwartungen an einigen Stellen größer. Das letzte Update kam am 19. Dezember.

@jakeheasman auf Twitter zu dem Patch-Umfang: „Cool, ihr habt also 1 von 100 Problemen gelöst, um die sich die Leute derzeit sorgen.“

@intheboombox auf Twitter zur Schussverkauf-Änderung: „Ihr habt den Kontakt zu den Spielern verloren, […] wenn ihr den Schussverkauf noch länger dauern lasst. Es sollte nicht in jedem Match starten und es sollte definitiv nicht so lange laufen, wie es bisher lief. Und jetzt soll es noch länger laufen?“

@Sarang_srv auf Twitter zur Stabilität von Warzone: „Ich konnte das Spiel jetzt 10 Tage nicht starten.“

Öfter liest man auch von Problemen mit dem Multiplayer von Modern Warfare. Vereinzelt wünschen Spieler den Entwickler aber auch einfach nur ein frohes neues Jahr.

Die Liste mit Problemen in Warzone ist lang und die Entwickler arbeiten weiter an Lösungen. Der aktuelle Zustand ist für viele Spieler jedoch ein großes Ärgernis und die Hoffnung auf weitere Updates in den nächsten Tagen ist spürbar.

An der Cheater-Front kam nun jedenfalls schonmal Bewegung ins Spiel. Vor kurzem wurde bekannt, dass Activision einen großen Cheat-Anbieter aus Deutschland verklagt – EngineOwning.