CoD Vanguard bringt enttäuschendes Mid-Season-Update – „2 Monate warten für lahmes Update“

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Was sagen Spieler zu dem Update? Schaut man sich die ersten Reaktionen auf Twitter oder reddit an, dann steht die geringe Content-Dichte im Multiplayer für viele Spieler nicht im Vordergrund.

Das waren die wichtigsten Änderungen in Vanguard zur Mid-Season. Wollt ihr selbst einen Blick auf die englsichen Patch Notes werfen, findet ihr sie hier (via sledgehammergames.com) .

Was ändert sich im Multiplayer? Wie erwähnt, gibt es abseits der neuen Maschiennpistole keinen neuen Content. So bekommt ihr die Welgun:

Was ist mit Warzone? Die Mid-Season im kostenlosen Battle Royale lässt noch ein wenig auf sich warten, sollte aber spätestens morgen kommen, am 13. Januar ( via twitter ).

Was bietet das Update? Content gibt es quasi nur für den Zombie-Modus. Die Story wird fortgeführt und ein neuer Survival-Modus lässt sich über die Zentrale in Stalingrad starten.

