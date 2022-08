CoD Warzone nerft die besten Waffen mit neuem Update – Doch der heftigste Laser bleibt extrem stabil

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was ist „Kontrolle“ in CoD Warzone und welche Arten von Rückstoß gibt es?

Am Abend des 03. August 2022 kam das neuste Update online – kurz nach dem Start der Mid-Season 4 . Und obwohl das Content-Update eine Woche zuvor bereits massive Änderungen bei den Waffen mitbrachte, wurde wieder an den Waffen geschraubt.

Das kostenlose Battle Royle Call of Duty: Warzone bringt regelmäßig Updates, um an seiner Waffen-Meta zu schrauben. Die stärksten Waffen werden schwächer, miese Waffen dürfen auf eine Stärkung hoffen.

