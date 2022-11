Toxischer Twitch-Streamer darf wieder bei „Call of Duty“-Events spielen – Schwört unter Tränen, dass er nicht so einer ist

Im September 2021 befand sich der Twitch-Streamer Chandler „Clutchbelk“ Belk auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Durch einen Streit mit der Streamerin „SenseiSwishem“ kam er jedoch auf eine schwarze Liste und durfte nicht mehr an offiziellen Turnier von CoD: Warzone teilnehmen. Nach der Aufhebung des Banns schwört er unter Tränen, dass er eigentlich nicht so einer ist.

Was ist da passiert?

Im Turnier, das damals für den Bann von Clutchbelk gesorgt hat, äußerte er sich sehr aggressiv gegenüber der Streamerin SenseiSwishem und ihren Mitspielern. Die schärfste Szene dabei:

Last clip, in this clip @queenshadows_ kills belk, before belk sees who has killed him he says “guess it’s just nice shots” then sees it was Allie who killed him, he says “yeah sit up there like a good bitch”… pic.twitter.com/0UxFXNUVbK