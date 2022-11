CoD MW2 kriegt seinen Ranked-Modus 2023 – Das erwartet euch in der Rangliste

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

In den Kommentaren zu dem Tweet freuen sich Spieler über die offene Kommunikation und, dass man die Wünsche der Spieler so anspricht. Gespannt fragen Spieler das Studio, wie die Belohnungen für die Rangliste aussehen werden.

Doch diesen Ligen haben die Entwickler viel zu verdanken. Sie schreiben: „Der Erfolg dieser Modi hat direkt zur Zukunft des Ranglistenspiels beigetragen. Wir danken euch aufrichtig für all die Daten, das Feedback und die gespielte Zeit, die wir in den letzten zwei Jahren gesammelt haben. Wir freuen uns darauf, bald noch mehr zu teilen!“

So läuft es bei älteren Spielen: Laut Treyarch sollen das League Play aus Black Ops Cold War und das Ranked Play von CoD Vanguard in diesem Monat beendet werden. Wenn ihr da noch Belohnungen offen habt, sollt ihr diese bis zum 22. November abholen.

Was wurde bestätigt? Die Ranglisten-Spiele für Call of Duty: Modern Warfare 2 werden im Jahr 2023 erscheinen. Keine große Überraschung für die meisten Spieler, doch immerhin gibt es nun Gewissheit, dass die Entwickler von Treyarch Studios daran arbeiten.

